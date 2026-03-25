यू-टर्न की आहट! बंद कमरे में फडणवीस-उद्धव की मीटिंग, महाराष्ट्र की राजनीति में क्या नया पक रहा है?

महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और विधायक आदित्य ठाकरे के बीच बंद कमरे में एक अहम बैठक हुई है. यह बैठक विधान परिषद के सभापति राम शिंदे के दालन में हुई, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा हो गई है.

बंद कमरे में क्या हुई चर्चा?

सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक पूरी तरह से बंद दरवाजों के पीछे हुई और इसमें मुख्य रूप से विधायकों को फंड नहीं मिलने के मुद्दे पर चर्चा की गई है.महाविकास आघाड़ी (एमवीए) के कई विधायकों ने उद्धव ठाकरे के सामने यह शिकायत रखी थी कि उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त निधि नहीं मिल रही है.इसी मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे ने सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की.

मुख्यमंत्री का आश्वासन

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और उनके साथ मौजूद विधायकों को आश्वासन दिया कि उन्हें जल्द ही निधि उपलब्ध कराई जाएगी. इस आश्वासन को बैठक का सबसे बड़ा निष्कर्ष माना जा रहा है, जिससे फिलहाल राजनीतिक तनाव कम होने की संभावना जताई जा रही है.

विदाई के दिन खास मुलाकात

इस पूरे घटनाक्रम को और खास बनाता है यह तथ्य कि आज उद्धव ठाकरे का विधान परिषद सदस्य (MLC) के रूप में आखिरी दिन था. इसी दिन विधान परिषद में विदाई भाषण के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की कार्यशैली और योगदान की सराहना की. राजनीतिक मतभेदों के बावजूद फडणवीस की ओर से की गई यह प्रशंसा सदन में सकारात्मक माहौल का संकेत मानी जा रही है.

फडणवीस और ठाकरे जैसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच इस तरह की बैठक हमेशा खास मानी जाती है. महाराष्ट्र की राजनीति में बदलते समीकरणों के बीच इस मुलाकात को सिर्फ एक प्रशासनिक चर्चा नहीं, बल्कि बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है. इस बैठक में आदित्य ठाकरे की मौजूदगी भी इस बात का संकेत देती है कि चर्चा केवल औपचारिक नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक महत्व की थी.

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मौजूदा राजनीतिक माहौल

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं और विधान परिषद में भी तीखी बहस देखने को मिल रही है. ऐसे माहौल में यह संवाद सरकार और विपक्ष के बीच समन्वय बनाने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

आगे क्या?

हालांकि बैठक को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अगर फंड वितरण को लेकर किए गए वादे जमीन पर उतरते हैं, तो इसका सीधा असर विकास कार्यों पर पड़ेगा. फिलहाल सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या इस बैठक के बाद वास्तव में विधायकों को निधि मिलती है और क्या यह संवाद महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत देता है.

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