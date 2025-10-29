विज्ञापन
नागपुर में किसानों का हल्ला बोल: कर्ज माफी की मांग पर भड़के किसान, बच्चू कडू मुंबई में सरकार से करेंगे वार्ता

पूर्व राज्य मंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू सहित किसान नेता कल सुबह राज्य सरकार के साथ एक बैठक के लिए मुंबई के लिए उड़ान भरेंगे. वे चाहते हैं कि सरकार किसानों के लिए कर्ज माफी लागू करने की एक अंतिम तारीख घोषित करें.

  • नागपुर में किसान आंदोलन के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौबीस घंटे के लिए धरना आयोजित किया गया है
  • किसान नेता ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू मुंबई में राज्य सरकार से कर्ज माफी की अंतिम तारीख तय करने की मांग करेंगे
  • आंदोलन में कृषि, सहकारिता, मत्स्य पालन और दिव्यांग समेत कुल बाईस विभागों से संबंधित मांगें शामिल हैं
नागपुर:

महाराष्ट्र के नागपुर में किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है. इसी बीच बुधवार को नागपुर वर्धा राष्ट्रीय राजमार्ग को 24 घंटे के आंदोलन के लिए खारी करा लिया गया है. आंदोलनकारियों ने अपने वाहनों के साथ निर्धारित मैदान पर डेरा डाल दिया है. हालांकि, उनकी संख्या पहले के मुकाबले काफी कम हैग. 

पूर्व राज्य मंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू सहित किसान नेता कल सुबह राज्य सरकार के साथ एक बैठक के लिए मुंबई के लिए उड़ान भरेंगे. वे चाहते हैं कि सरकार किसानों के लिए कर्ज माफी लागू करने की एक अंतिम तारीख घोषित करे. यही उनकी मुख्य मांग है. आंदोलनकारियों की कृषि, सहकारिता, मत्स्य पालन और दिव्यांग (या विशेष रूप से सक्षम) तथा अन्य विभागों से संबंधित लगभग कुल 22 मांगें हैं.

किसान नेताओं के गुरुवार शाम तक लौटने की उम्मीद है. तब तक आंदोलनकारियों के मैदान पर ही धरना जारी रखने की संभावना है. राज्य भर के किसान परिवारों के युवाओं को अपने-अपने तहसीलदारों से मिलकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने के लिए बुलाया गया है.

यदि बैठक संतोषजनक ढंग से समाप्त नहीं होती है, यदि सरकार किसानों के लिए कर्ज माफी लागू करने की तारीख पर कोई प्रतिबद्धता नहीं देती है, तो किसान नेता आंदोलन की भविष्य की दिशा तय करेंगे. नेतृत्व ने आंदोलनकारियों से सार्वजनिक रूप से 31 अक्टूबर को एक बड़े राज्यव्यापी रेल रोको आंदोलन की बात कही है और उस दिशा में तैयारी करने को भी कहा है.

