महाराष्ट्र के नागपुर में किसानों का ‘हल्ला बोल’, कर्जमाफी की मांग पर महा एल्गार ट्रैक्टर मोर्चा

इस मोर्चे में हजारों किसान, खेतिहर मजदूर, महिलाएं, युवा और ग्रामीण शामिल हुए हैं. नागपुर पहुंचकर यह मोर्चा राज्य सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है.

  • नागपुर में किसानों ने संपूर्ण कर्जमाफी की मांग को लेकर विशाल ट्रैक्टर मोर्चा निकाला
  • प्रहार जनशक्ति पक्ष के संस्थापक और पूर्व मंत्री बच्चू कडू इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं
  • विदर्भ के हजारों किसान बैलगाड़ी और ट्रैक्टर लेकर अमरावती से नागपुर तक इस आंदोलन में शामिल है
नागपुर:

महाराष्ट्र के नागपुर में किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा. संपूर्ण कर्जमाफी की मांग को लेकर विदर्भ के किसानों का ‘महा एल्गार' ट्रैक्टर मोर्चा नागपुर-वर्धा रोड पर पहुंचा, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया और भीषण जाम की स्थिति बन गई. इस आंदोलन का नेतृत्व प्रहार जनशक्ति पक्ष के संस्थापक और पूर्व मंत्री बच्चू कडू कर रहे हैं. उन्होंने साफ कहा, “जब तक कर्जमाफी नहीं, गांव नहीं लौटूंगा.”

यह आंदोलन किसानों के साथ-साथ पूरे ग्रामीण समाज की एकजुटता का प्रतीक बनता दिख रहा है. अमरावती से नागपुर तक हजारों किसान बैलगाड़ी और ट्रैक्टर लेकर निकले. इस मोर्चे में किसान, खेतिहर मजदूर, महिलाएं, युवा और ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं. नागपुर के वर्धा रोड स्थित परसोडी क्षेत्र में उनकी एक बड़ी सभा निर्धारित है, जहां राज्य सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है.

किसानों के इस बड़े जमावड़े ने पुलिस प्रशासन की सिरदर्दी बढ़ा दी है. वर्धा रोड पर खापरी से ही बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया गया है. अप्रिय घटना से बचने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को डाइवर्ट किया गया है, लेकिन इसके बावजूद कई मार्गों पर यात्रियों को जाम का सामना करना पड़ रहा है.

