"बीमा का पैसा दो, नहीं तो भैंस वापस लो!"... महाराष्ट्र में बैंक के सामने किसान का अनोखा प्रदर्शन

महाराष्ट्र के पालघर जिले के मोखाडा में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा के सामने उस समय हलचल बढ़ गई, जब एक किसान अपनी मृत भैंस को ट्रैक्टर में लादकर सीधे बैंक के दरवाजे पर ले आया. टाकपाडा गांव के किसान नवसु दिघा ने 2022 में बैंक से लगभग 12 लाख रुपये का लोन लेकर 10 दुधारू भैंसें खरीदी थीं और उनका बीमा भी करवाया था. पिछले तीन सालों में उनकी दो भैंसों की मौत हो गई, लेकिन उन्हें बीमा कंपनी से आज तक मुआवजा नहीं मिला.

इस दौरान बैंक के सामने काफी संख्या में भीड़ जमा हो गई,. लोग किसान के अनोखे प्रदर्शन को देखने के लिए अपना काम-धाम छोड़कर वहीं रुक गए और पूरे मामले को देखने-समझने लगे.

किसान नवसु दिघा ने बैंक प्रशासन को कहा कि "या तो मुझे मेरी भैंसों का बीमा क्लेम दो, नहीं तो मैं यह मृत भैंस यहीं छोड़ जाऊंगा." तनाव बढ़ने के बाद, बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और 31 दिनों के भीतर किसान नवसु दिघा और अन्य प्रभावित किसानों को बीमा कंपनी से मुआवजा दिलवाने का लिखित आश्वासन दिया. इस आश्वासन के बाद किसान ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया.

हालांकि, किसान ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि अगर उसकी 31 दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर से प्रदर्शन करने आएगा. अब देखना है कि बैंक के अधिकारी अपना वादा पूरा कर पाते हैं या नहीं.