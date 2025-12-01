दे थप्पड़, दे थप्पड़... महाराष्ट्र में महिला कर्मचारी को परेशान करने के आरोप में मेडिकल अफसर की पिटाई

- नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर बालाप्रसाद को उनकी ऑफिस में घुसकर मारपीट का सामना करना पड़ा
- मारपीट का कारण अस्पताल की एक महिला कर्मचारी द्वारा बालाप्रसाद कुंटूरकर पर लगाए गए उत्पीड़न के आरोप बताए गए हैं
- घटना के दौरान दो पुरुषों ने बालाप्रसाद कुंटूरकर को कई थप्पड़ मारे और उन्हें कुर्सी से उठने से रोक दिया गया
महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक मेडिकल ऑफिसर को उनके ऑफिस में घुसकर मारपीट करने का वीडियो सामने आया है. मामला नांदेड़ शहर के कौठा क्षेत्र में स्थित नगर निगम के अस्पताल का है. यहां के मेडिकल ऑफिसर बालाप्रसाद कुंटूरकर पर अस्पताल की एक महिला कर्मचारी को परेशान करने का आरोप लगाया गया है. इसी आरोप के चलते महिला कर्मचारी के रिश्तेदारों ने उन्हें ऑफिस में घुसकर मारा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस मामले में महिला शिकायत निवारण समिति की ओर से जांच शुरू कर दी गई है.
एक के बाद एक थप्पड़
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ महिलाएं और दो पुरुष, बालाप्रसाद कुंटूरकर के ऑफिस में खड़े हुए हैं. बालाप्रसाद कुंटूरकर अपनी कुर्सी पर बैठकर बड़ी शांति से बात सुन रहे हैं. अचानक एक व्हाइट शर्ट में खड़ा पुरुष, बालाप्रसाद कुंटूरकर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है. चिकित्सा अधिकारी समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये कैसे हो गया. इसके बाद दूसरा शख्स भी बालाप्रसाद कुंटूरकर को मारने के लिए आगे बढ़ा. लेकिन बालाप्रसाद कुंटूरकर ने अपना बचाव करने के लिए दोनों के हाथ पकड़ने चाहे. लेकिन इसके बाद एक के बाद एक चिकित्सा अधिकारी के मुंह पर दोनों लोगों ने कई थप्पड़ जड़ दिये. इस दौरान सामने खड़ा कोई शख्स इस पूरी घटना को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर रहा था.
धक्का देकर डॉक्टर को कुर्सी पर बिठाया
चिकित्सा अधिकारी बालाप्रसाद कुंटूरकर ने कई बार अपनी कुर्सी से उठकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दोनों लोगों ने उन्हें धक्का देकर कुर्सी पर बिठा दिया. इस दौरान डॉक्टर साहब ने भी अपना मोबाइल फोन उठाया और पूरी घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. इसके बाद मारपीट करने वाले दोनों शख्स पीछे हो गए. इस दौरान वहां मौजूद महिलाएं लगातार डॉक्टर साहब पर आरोप लगाती हुई सुनी गईं.
चिकित्सा अधिकारी बालाप्रसाद कुंटूरकर की पिटाई के पूरे वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया. अब ये वीडियो तेजी से वयारल हो रहा है.
