जीत के जश्न में हड़कंप! पुणे के जेजुरी में गुलाल उड़ाते ही भड़की आग, पार्षद समेत 16 गंभीर घायल

पुणे के जेजुरी में नगर परिषद चुनाव की जीत का जश्न हादसे में बदल गया. Jejuri fire accident में खंडोबा मंदिर परिसर में उड़ाए जा रहे gulal के बीच आग भड़क उठी. इस घटना में NCP corporator injured समेत 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए.

Jejuri Fire Accident: महाराष्ट्र के पुणे जिले के जेजुरी में नगर परिषद चुनाव की जीत का जश्न में हड़कंप मच गया. जेजुरी के प्रसिद्ध खंडोबा मंदिर परिसर में विजय जुलूस के दौरान उड़ाए जा रहे भंडारा (पीला गुलाल) के बीच अचानक आग भड़क उठी. इस हादसे में नवनिर्वाचित पार्षद समेत 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

जश्न के बीच मचा हड़कंप

दरअसल, नगर परिषद चुनाव के नतीजों के बाद जेजुरी में भारी जीत का जश्न मनाया जा रहा था. परंपरा के अनुसार, खंडोबा मंदिर परिसर में पीला गुलाल, जिसे ‘भंडारा' कहा जाता है, उड़ाया जा रहा था. इसी दौरान अचानक आग की लपटें उठीं और माहौल खुशी से डर में बदल गया.

कैसे लगी आग?

भीड़ के बीच किसी ज्वलनशील पदार्थ या पटाखे के संपर्क में आने से आग भड़कने की आशंका जताई जा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि गुलाल में किसी तरह का केमिकल या पाउडर मिलाया गया था, जिसने आग को और तेज कर दिया.

16 लोग गंभीर रूप से घायल

इस हादसे में कुल 16 लोग झुलस गए हैं. घायलों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नवनिर्वाचित पार्षद भी शामिल हैं. सभी घायलों को पहले पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और फिर गंभीर रूप से घायल लोगों को पुणे के ससून अस्पताल और अन्य निजी अस्पतालों में रेफर किया गया.

सुप्रिया सुले ने जताई चिंता

सांसद सुप्रिया सुले ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की गहन जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. सुले ने आशंका जताई कि मिलावटी भंडारा ही इस आग का कारण हो सकता है.

पुलिस कर रही जांच

जेजुरी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आग लगने का सटीक कारण क्या था और क्या गुलाल में किसी तरह का खतरनाक पदार्थ मिलाया गया था.

