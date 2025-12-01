भाई छोड़ दो, मत मारो... युवक, दबंगों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वो उस पर लात, घूंसे और बेल्‍ट चलाते रहे. इतने से भी मन न भरा, तो दबंगों ने चप्‍पल पर थूककर इस युवक से चटवाया और इसका वीडियो भी बनाया. मामला उत्‍तर प्रदेश के देवरिया का है. पीड़ित युवक की मां ने दबंगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के गोबराई खास गांव में 29 नवंबर को हुई.



लात, घूंसे और बेल्‍ट से बेरहमी से पीटा



वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक इन दबंगों से छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन यह दबंग उसकी एक नहीं सुन रहे हैं और तबातोड़ थप्पड़ों और बेल्ट से पीट रहे है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है और इन आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है. दरअसल, मामला तब और बढ़ गया, जब दबंगों ने युवक की पिटाई के बाद राम में उसके घर पर हमला कर दिया. दबंगों ने युवक के घर पर पथराव किया और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की.

पीड़ित की मां ने बताया- बेटा बाजार गया था

घर पर हुए हमले के बाद युवक का परिवार काफी डर गया, इसके बाद पीड़ित युवक की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मां ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा 29 नवंबर को दोपहर लगभग 3 बजे बाजार में कुछ सामान खरीदने गया था. इस दौरान रास्‍ते में सकरापार और गोबराई गांव के 4 लड़कों ने उसे पकड़ लिया. ये लड़के बिना बात के मेरे बेटे से भिड़ने लगे. जब बेटे ने विरोध किया, तो उन्‍होंने उसे पीटना शुरू कर दिया. लात, घूंसों और बेल्‍टों से मेरे बेटे को खूब पीटा. बेटे को काफी चोट आई है.

चप्‍पल पर थूककर चटवाया, वीडियो भी बनाया

पीड़ित युवक की मां ने बताया कि मारपीट के दौरान इन दबंगों ने चप्‍पल पर थूककर मेरे बेटे को चटवाया. इस पूरी घटना को अपने मोबाइल के कैमरों में कैद कर लिया और फिर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. इससे मेरे बेटे की काफी बदनामी हुई है. वह डरा हुआ है और काफी टेंशन में है. दिन में हुई घटना के बाद रात में इन दबंग लड़कों ने रात में हमारे घर पर हमला कर दिया. इस दौरान उन्‍होंने घर पर पथराव कर दिया और गाली गलौज भी की. ये दबंग हमारे घर का मेन गेट तोड़कर घर में घुसना चाहते थे. इस दौरान हमारा पूरा परिवार काफी डर गया था. ऐसे में हम सबने अपने आपको घर के एक कमरे में बंद कर लिया था. इन दबंगों के खिलाफ सख्‍त से सख्‍त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये किसी अन्‍य शख्‍स के साथ ऐसा अमानवीय व्‍यवहार न करें.

घटना को अंजाम देने के बाद चारों लड़के फरार हो गए गए. पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है. इधर, गांववालों को कहना है कि ये लड़के पिछले काफी समय से दबंगाई कर रहे हैं. किसी को भी पीट देते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई सख्‍त कदम नहीं उठाया गया. इसलिए इनके हौसले बुलंद होते गए हैं.