बांग्लादेश में यूनुस को सत्ता सौंपने वाले ही भड़के, बोले-हादी की मौत में FBI और स्कॉटलैंड यार्ड का हाथ

जाबेर ने यह भी कहा कि जब तक उस्मान हादी की हत्या में शामिल हत्यारों और उनके प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता, तब तक इंकलाब मंच सड़कों से नहीं हटेगा.

  • इंकलाब मंच ने शरीफ उस्मान हादी की हत्या में एफबीआई और स्कॉटलैंड यार्ड की जांच की मांग की है
  • मंच ने फास्ट ट्रैक जुडिशियल ट्रिब्यूनल के गठन के जरिए त्वरित न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया है
  • सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने सरकार विरोधी आंदोलन की चेतावनी देते हुए विरोध मार्च का आह्वान किया है
इंकलाब मंच संगठन ने मांग की है कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या में एफबीआई और स्कॉटलैंड यार्ड जैसी एजेंसियों की संलिप्तता की जांच होनी चाहिए. साथ ही फास्ट ट्रैक जुडिशियल ट्रिब्यूनल के गठन के माध्यम से की जाए और सरकार विरोधी आंदोलन की चेतावनी भी दी है. इंकलाब मंच के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने सोमवार को दोपहर 12 बजे शाहबाग स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय के सामने आयोजित एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह मांग रखी.

आंदोलन की चेतावनी 

ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, जाबेर ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके एक न्यायिक न्यायाधिकरण का गठन करें और ऐसा करते समय एफबीआई और स्कॉटलैंड यार्ड जैसी जासूसी एजेंसियों को शामिल करे. उन्होंने यह भी कहा कि सोमवार को दोपहर 3 बजे होने वाले उनके पूर्व-घोषित विरोध मार्च के बाद, वे अपनी अगली कार्रवाई की घोषणा करेंगे. हमने इंकलाब मंच के समर्थन में दोपहर 3 बजे विरोध मार्च का आह्वान किया है. उस विरोध प्रदर्शन के बाद, हम अपनी योजना की घोषणा करेंगे—कि हम इस सरकार के साथ खड़े रहेंगे या इंकलाब मंच के माध्यम से इस सरकार को गिराने के लिए आंदोलन शुरू करेंगे.

चुनाव से पहले न्याय

जाबेर ने यह भी कहा कि उस्मान हादी ने ऐसी टीम नहीं बनाई है, जो चुप होकर बैठ जाए और सरकार की स्थिरता बनाए रखने के लिए समन्वय करे. इसके अलावा, इंकलाब मंच ने राष्ट्रीय संसदीय चुनावों से पहले शरीफ उस्मान हादी की हत्या के लिए न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है.

इंकलाब मंच के सदस्य ने आगे कहा कि आप जल्दबाजी में चुनाव नहीं करा सकते और उस्मान हादी के हत्यारे का खुलासा किए बिना बचकर नहीं निकल सकते. चुनाव से पहले न्याय सुनिश्चित होना चाहिए—उससे पहले कोई चुनाव नहीं होगा.

