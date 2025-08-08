गर्लफ्रेंड ने ठुकराया तो सह नहीं पाया, फांसी लगाकर दे दी जान; आखिरी पलों में रो-रोकर बताया दर्द-ए-दिल

महाराष्ट्र के जलगांव जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एक शख्स ने प्यार में नाकामी के चलते अपनी जान दे दी. प्रेमिका के ठुकराए जाने से वह इस कदर टूट गया कि मौत को गले (Boyfriend Suicide) लगाने के अलावा उसे कोई दूसरा रास्ता ही नहीं सूझा. इस प्रेम कहानी का अंत इतना दर्दनाक होगा, इसकी शायद उशने कल्पना भी नहीं की होगी. मरने से पहले उसने रोते हुए एक वीडियो बनाया. लड़के का नाम गौरव रविंद्र बोरसे था. प्रेमिका ने ठुकराया तो उसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी खत्म कर ली.

पहले वीडियो बनाया, फिर मौत को गले लगाया

मौत को गले लगाने से पहले उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया. इसमें उसका आखिरी संदेश था. वीडियो में उसकी आवाज में दर्द साफ देखा जा सकता है. वह कह रहा है कि उसकी प्रेमिका उसके सच्चे प्यार को भूल गई. इतना ही नहीं प्यार करने वालों को उसने चेतावनी देते हुए कहा कि जीवन में सबकुछ करना, पढ़ लिखकर बड़े हो जाना, लेकिन प्यार जैसे दर्द के गड्ढे में मत गिरना. उसने अपने आखिरी पलों में लोगों से वह गलती न करने की अपील की जो वह खुद करने जा रहा था.

गर्लफ्रेंड ने ठुकराया तो दे दी जान

इंस्टाग्राम पर यह वीडियो पोस्ट करने के बाद गौरव ने गांव के एक पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे दी. इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसके शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. गौरव तो चला गया लेकिन अफने पीछे ये बड़ा सवाल छोड़ गया कि आखिर क्यों प्यार में मिली नाकामी युवाओं को मौत के रास्ते पर धकेल रही है. उनके लिए प्यार का दर्द जिंदगी से बड़ा क्यों बन जाता है. क्यों उनको अपने माता-पिता और परिवार का एक बार भी ख्याल नहीं आता.