रॉन्ग नंबर और मुलाकात, 60 साल की महिला से 35 साल के शख्स की शादी, फिर कहानी में आया ट्विस्ट

कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती और न ही इसकी कोई सीमा. बिहार के बांका जिले से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सामाजिक मर्यादाओं और उम्र के फासले को पीछे छोड़ दिया है. यहां 60 साल की एक महिला का दिल अपने से आधी उम्र के युवक (35 वर्ष) पर आ गया. रविवार को अमरपुर बस स्टैंड पर इस 'अनोखी प्रेम कहानी' का खुलासा तब हुआ जब महिला के पति और बेटे ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया.

बस स्टैंड पर हाई-वोल्टेज ड्रामा और पिटाई

घटना अमरपुर थाना क्षेत्र की है. जानकारी के मुताबिक, करीब 60 वर्ष की महिला और 35 वर्षीय युवक वकील मिश्रा (निवासी आरा) के बीच प्रेम संबंध चल रहा था. रविवार को जब दोनों अमरपुर बस स्टैंड पहुंचे, तो महिला के परिजनों को इसकी भनक लग गई. देखते ही देखते महिला के पति और पुत्र वहां पहुंच गए और प्रेमी युवक की जमकर धुनाई कर दी. सार्वजनिक स्थल पर हुई इस पिटाई से बस स्टैंड पर अफरा-तफरी मच गई और तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा हो गई.

फोन पर शुरू हुई थी 'रॉन्ग नंबर' वाली प्रेम कहानी

थाने में पूछताछ और हंगामे के बीच महिला ने अपनी दास्तां बयां की. महिला के अनुसार, करीब 4 महीने पहले एक फोन कॉल के जरिए उसकी बातचीत आरा निवासी वकील मिश्रा से शुरू हुई. फोन पर बातचीत प्यार में बदली और दोनों ने भागलपुर रेलवे स्टेशन पर मिलने का फैसला किया. महिला का दावा है कि वे वहां से लुधियाना चले गए, जहां उन्होंने आपसी सहमति से शादी कर ली और पति-पत्नी की तरह रहने लगे. महिला ने कहा, "हम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं और लुधियाना में शादी कर चुके हैं."

पुलिस की कस्टडी में प्रेमी जोड़ा

परिजनों के गुस्से से प्रेमी जोड़े को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव किया और उन्हें अमरपुर थाना ले गए. महिला के पति और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे इस रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं. थानाध्यक्ष पंकज कुमार झा ने बताया, "प्रेमी जोड़े को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है. दोनों पक्षों की बातें सुनने और कानूनी पहलुओं की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी."