महाराष्ट्र में 4 बच्चों समेत कुएं में कूद गया पिता, निकाले गए 5 शव, पुलिस भी हैरान

महाराष्ट्र से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक कुएं से एक-एक कर 5 शव निकाले गए. मृतकों में 4 बच्चे तो एक करीब 35 साल का शख्स शामिल है. मौके पर पहुंची पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कुएं में एक शव होने की सूचना पर वहां पुलिस टीम पहुंची थी. लेकिन कुएं को शव से निकालने का जब काम शुरू हुआ तो एक-एक कर 5 शव निकले. इसे देखकर वहां मौजूद लोगों की भीड़ के साथ-साथ पुलिस टीम भी हैरान हो गई. फिर जब मृतक की पहचान हुई तब जाकर कारण समझ में आया.

दरअसल कुएं ने निकली 5 लाशों में एक पिता और 4 उसके बच्चों की है. बच्चों की उम्र 5 से 8 साल के बीच की है. इसमें तीन बेटे हैं तो एक बेटी की. जांच में पता चला कि पिता ने चारों बच्चों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है.

अहिल्यानगर के राहता तालुकी की घटना

घटना अहिल्यानगर के राहता तालुका की है. ये इलाका शिर्डी से करीब दस किलोमीटर की दूरी पर है. मृतकों के पहचान अरुण सुनील काले, पिता- उम्र 35, शिवानी अरुण काले, बेटी- 08 वर्ष, प्रेम अरुण काले, बेटा- 07 वर्ष, वीर अरुण काले, उम्र 06 वर्ष और कबीर अरुण काले, उम्र 05 वर्ष के रूप में हुई है.

पति-पत्नी के विवाद के कारण आत्महत्या

आशंका जताई जाती है कि पिता ने चार बच्चों को पहले कुएं में धकेला और फिर खुद भी कूदकर आत्महत्या कर ली. दिल दहलाने वाली इस घटना के पीछे पति-पत्नी विवाद को कारण बताया गया है. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी में लंबे समय से विवाद चल रहा था.

मायके में रहती थी पत्नी, स्कूल से बच्चों को ले गया था पिता

पति द्वारा लगातार मारपीट किए जाने के कारण उसकी पत्नी शीला अपनी माँ के साथ रह रही थी. ये चारों बच्चे महकारी नगर तालुका के बारादरी स्थित अहिल्यानगर के वीरभद्र प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे थे. पिता स्कूल पहुंचा और वहीं से बच्चों को अपने साथ लेकर यहां आया और फिर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली. पुलिस मामले में आगे की छानबीन में जुटी है.