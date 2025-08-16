विज्ञापन
विशेष लिंक

महाराष्ट्र में 4 बच्चों समेत कुएं में कूद गया पिता, निकाले गए 5 शव, पुलिस भी हैरान

आशंका जताई जाती है कि पिता ने चार बच्चों को पहले कुएं में धकेला और फिर खुद भी कूदकर आत्महत्या कर ली. दिल दहलाने वाली इस घटना के पीछे क्या कारण था, जानिए?

Read Time: 3 mins
Share
महाराष्ट्र में 4 बच्चों समेत कुएं में कूद गया पिता, निकाले गए 5 शव, पुलिस भी हैरान
कुएं से शवों को निकालने की कोशिश में जुटे लोग.
  • महाराष्ट्र में एक कुएं से एक पिता और उसके चार बच्चों के शव निकाले गए, बच्चों की उम्र 5 से 8 वर्ष के बीच थी.
  • मृतक अरुण काले ने पति-पत्नी के लंबे विवाद के कारण अपने चार बच्चों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या की थी.
  • बच्चों में 3 बेटे और 1 बेटी शामिल थी. पिता ने उन्हें स्कूल से ले जाकर आत्महत्या की.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

महाराष्ट्र से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक कुएं से एक-एक कर 5 शव निकाले गए. मृतकों में 4 बच्चे तो एक करीब 35 साल का शख्स शामिल है. मौके पर पहुंची पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कुएं में एक शव होने की सूचना पर वहां पुलिस टीम पहुंची थी. लेकिन कुएं को शव से निकालने का जब काम शुरू हुआ तो एक-एक कर 5 शव निकले. इसे देखकर वहां मौजूद लोगों की भीड़ के साथ-साथ पुलिस टीम भी हैरान हो गई. फिर जब मृतक की पहचान हुई तब जाकर कारण समझ में आया.

दरअसल कुएं ने निकली 5 लाशों में एक पिता और 4 उसके बच्चों की है. बच्चों की उम्र 5 से 8 साल के बीच की है. इसमें तीन बेटे हैं तो एक बेटी की. जांच में पता चला कि पिता ने चारों बच्चों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है.

अहिल्यानगर के राहता तालुकी की घटना

घटना अहिल्यानगर के राहता तालुका की है. ये इलाका शिर्डी से करीब दस किलोमीटर की दूरी पर है. मृतकों के पहचान अरुण सुनील काले, पिता- उम्र 35, शिवानी अरुण काले, बेटी- 08 वर्ष, प्रेम अरुण काले, बेटा- 07 वर्ष, वीर अरुण काले, उम्र 06 वर्ष और कबीर अरुण काले, उम्र 05 वर्ष के रूप में हुई है.

पति-पत्नी के विवाद के कारण आत्महत्या

आशंका जताई जाती है कि पिता ने चार बच्चों को पहले कुएं में धकेला और फिर खुद भी कूदकर आत्महत्या कर ली. दिल दहलाने वाली इस घटना के पीछे पति-पत्नी विवाद को कारण बताया गया है. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी में लंबे समय से विवाद चल रहा था.

मायके में रहती थी पत्नी, स्कूल से बच्चों को ले गया था पिता

पति द्वारा लगातार मारपीट किए जाने के कारण उसकी पत्नी शीला अपनी माँ के साथ रह रही थी. ये चारों बच्चे महकारी नगर तालुका के बारादरी स्थित अहिल्यानगर के वीरभद्र प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे थे. पिता स्कूल पहुंचा और वहीं से बच्चों को अपने साथ लेकर यहां आया और फिर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली. पुलिस मामले में आगे की छानबीन में जुटी है.

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra, Maharashtra Suicide, Maharashtra Suicide Case, Ahilyanagar, Ahilyanagar Shirdi Highway
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com