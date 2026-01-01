महाराष्ट्र निकाय चुनाव: 4 जनवरी को आएगा उद्धव और मनसे का 'वचननामा', ठाकरे ब्रदर्स कर रहे बड़ी तैयारी

महाराष्ट्र में 29 निकायों के चुनाव को लेकर सभी दल तैयारियों में जुटे हैं. ऐसे में शिवसेना (UBT) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) का संयुक्त ‘वचननामा' 4 जनवरी को जारी किया जाएगा और इस पर काम अंतिम चरण में है. शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की संयुक्त सभाएं मुंबई (MMR), शिवतीर्थ, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक और पुणे में होंगी. वचननामा पर आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे मिलकर काम कर रहे हैं.

राउत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा वालों ने तय कर लिया है कि मुंबई में मराठी मेयर नहीं बनने देना है. उन्होंने कृपाशंकर सिंह के बयान को 'जानबूझकर दिया गया' बयान बताया. राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी का महाराष्ट्र के संघर्ष में कोई योगदान नहीं रहा और वह मराठी मानुस का अपमान कर रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिए, कई नामांकन वापस लिए गए हैं और अब राणे पुत्रों को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए. राउत ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी केवल पैसे के दम पर चलती है और टिकट को लेकर लेन-देन हो रहा है.

निकाय चुनाव में भगवा लहराएंगे- एकनाथ शिंदे

वहीं राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नए साल की शुरुआत रक्तदान के साथ की. उन्होंने धर्मवीर आनंद दिघे द्वारा शुरू किए गए रक्तदान शिविर को सराहनीय बताया और इसे जन-जीवन बचाने वाला सतत ‘यज्ञ' कहा. शिंदे ने ठाणे और मुंबई नगर निगम में भगवा फहराने का लक्ष्य दोहराते हुए कहा कि विकास कार्यों का प्रमाण जनता देगी. उन्होंने महायुति को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की और उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दीं.

पुणे-पिंपरी चिंचवड में साझा लड़ाई

इसके अलाला महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि पुणे और पिंपरी चिंचवड में शिंदे की शिवसेना और एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने बताया कि सीटों के आवंटन पर अंतिम निर्णय के लिए उदय सामंत के साथ चर्चा होगी. पवार ने कहा कि आरपीआई (सचिन खरात) के साथ गठबंधन हुआ है और कुछ सीटें दी गई हैं. कुछ जगहों पर ‘तुतारी' चुनाव चिह्न पर भी लड़ाई होगी. उन्होंने माना कि अंतिम समय तक भ्रम की स्थिति से नाराजगी पैदा होती है और जहां गलत तरीके से बी-फॉर्म गए हैं, उन्हें वापस लिया जाएगा.