विज्ञापन
विशेष लिंक

महाराष्ट्र चुनाव रोमांच! मावल और चिपलूण में 'कांटे की टक्कर', 1 वोट ने पलटी बाज़ी!

रत्नागिरी के चिपलूण नगर परिषद चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार संदीप भिसे ने जीत का परचम लहराया है. उनके लिए ये जीत इतनी भी आसान नहीं थी. उनके सामने कई दिग्गज उम्मीदवार भी थे.

Read Time: 3 mins
Share
महाराष्ट्र चुनाव रोमांच! मावल और चिपलूण में 'कांटे की टक्कर', 1 वोट ने पलटी बाज़ी!
  • स्थानीय स्तर पर महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच चुनावी मुकाबला अत्यंत कड़ा और प्रतिस्पर्धात्मक रहा
  • सोशल मीडिया पर एक वोट की जीत को लेकर व्यापक चर्चा हुई, जो मतदाता की अहमियत को दर्शाती है
  • नगराध्यक्ष पद के चुनाव में भी अजित पवार गुट की अबोली ढोरे ने जीत हासिल कर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

पुणे जिले की वडगाव मावल नगर पंचायत में मुकाबला फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा रहा. यहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के उम्मीदवार राहुल ढोरे ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की. दिलचस्प बात यह है कि ढोरे ने अपने प्रतिद्वंद्वी को मात्र 1 वोट के अंतर से हराया. यह जीत न केवल राहुल ढोरे के लिए बल्कि अजित पवार गुट के लिए भी एक बड़ा बूस्ट मानी जा रही है, क्योंकि मावल क्षेत्र में हर एक सीट के लिए कड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई थी.

भाजपा के संदीप भिसे का 'चमत्कारी' विजय

रत्नागिरी के चिपलूण नगर परिषद चुनाव में भी ऐसा ही रोमांच देखने को मिला. यहां से भाजपा के उम्मीदवार संदीप भिसे ने जीत का परचम लहराया. लेकिन जीत आसान नहीं थी,क्योंकि उनके सामने दिग्गजों की फौज खड़ी थी; शिवसेना (UBT): राहुल लोटेकर. NCP (अजित पवार गुट): सुनील रेडीज. NCP (शरद पवार गुट): राहुल कांबली. कांग्रेस: किशोर जागुष्टे

इतने बड़े मुकाबले में संदीप भिसे ने सिर्फ 1 वोट के अंतर से जीत हासिल कर सभी को चौंका दिया. इस जीत ने साबित कर दिया कि चुनाव में एक-एक मतदाता की कीमत क्या होती है.ये दोनों ही जीत दिखाती हैं कि स्थानीय स्तर पर महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच मुकाबला कितना कड़ा था.सोशल मीडिया पर इन '1 वोट वाली जीत' की जमकर चर्चा हो रही है और यह उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जो सोचते हैं कि उनके एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा.

लोकतंत्र में एक-एक वोट की कीमत क्या होती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण पुणे की वडगाव नगरपंचायत चुनाव में देखने को मिला. प्रभाग क्रमांक 2 के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस की उम्मीदवार सुनीता राहुल ढोरे ने भाजपा की पूजा आतिष ढोरे को महज 1 वोट के अंतर से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की.

सांस रोक देने वाला मुकाबला: क्या रहे आंकड़े?

मतगणना के दौरान आखिरी पल तक दोनों पक्षों की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार:

सुनीता ढोरे (NCP): 323 वोट
पूजा ढोरे (BJP): 322 वोट

सिर्फ एक वोट के इस अंतर ने पूरे मावल तालुका का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. जीत की घोषणा होते ही समर्थकों ने गुलाल उड़ाकर जबरदस्त जश्न मनाया.इस चुनाव को स्थानीय विधायक सुनील शेलके के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा था. सुनीता ढोरे की जीत के साथ-साथ, नगराध्यक्ष पद के महत्वपूर्ण चुनाव में भी अजित पवार गुट (NCP) की उम्मीदवार अबोली ढोरे ने जीत हासिल कर अपना वर्चस्व साबित किया है.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र निकाय चुनाव 2025! मतदान संपन्न, कल आएंगे नतीजे; बोगस वोटिंग के आरोप और हंगामे के बीच हिंगोली में सबसे अधिक वोटिंग

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra Local Body Election 2025, Maharashtra Local Body Election Result 2025
Get App for Better Experience
Install Now