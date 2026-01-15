BMC समेत 29 निगमों में वोटिंग आज: 3.48 करोड़ मतदाता तय करेंगे किस्मत, जानिए 15 बड़ी बातें

महाराष्ट्र आज एक बड़े लोकतांत्रिक महासंग्राम से गुजर रहा है. राज्य के 29 नगर निकायों में हो रहे मतदान ने शहर‑शहर में सियासी तापमान बढ़ा दिया है. स्थानीय मुद्दों से लेकर बड़ी राजनीतिक साझेदारियों तक- हर दांव इसी वोट बॉक्स पर लगा है. करोड़ों मतदाता आज अपने-अपने शहरों की दिशा तय कर रहे हैं, और अब सभी निगाहें कल आने वाले नतीजों पर टिक गई हैं, जो तय करेंगे कि शहरी महाराष्ट्र में सत्ता का संतुलन किसके पक्ष में झुकेगा.

1. राज्य में कुल 29 नगर निकायों में मतदान

महाराष्ट्र में BMC सहित कुल 29 नगर निगमों में एक ही चरण में मतदान 15 जनवरी 2026 को हो रहा है. सबसे ज्यादा निगाहें BMC पर टिकी हैं, जहां BJP‑महायुति और ‘ठाकरे ब्रदर्स के एकजुट फ्रंट' में सीधा मुकाबला है.

2. 28 अन्य नगर निगम भी साथ में चुनाव में

BMC के अलावा थाणे, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर, नाशिक, कोल्हापुर, औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर) समेत कुल 28 बड़े नगर निगमों में भी वोट डाले जा रहे हैं.

3. 2,869 सीटों पर मुकाबला

राज्यभर में कुल 2,869 सीटों पर उम्मीदवार अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं. यह हाल के वर्षों का सबसे बड़ा स्थानीय चुनावी व्यायाम माना जा रहा है.

4. कुल मतदाताओं की संख्या 3.48 करोड़

इन सभी निकायों में कुल 3.48 करोड़ मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे. इनमें से 1.03 करोड़ वोटर सिर्फ BMC में वोट डालेंगे. मुंबई में 1.03 करोड़ मतदाता अपने 227 वार्डों के लिए मतदान करेंगे. इनमें 878 महिलाएं और 822 पुरुष उम्मीदवार हैं.

5. मतदान का समय सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक

सभी निगमों में वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शुरू होकर शाम 5:30 बजे तक चलेगी.

6. नतीजे अगले दिन यानी 16 जनवरी को

15 जनवरी को मतदान के बाद 16 जनवरी 2026 को वोटों की गिनती होगी और शुरुआती रुझान सुबह 8 बजे से आने लगेंगे.

7. मुंबई की BMC में 227 सीटें दांव पर

देश की सबसे अमीर महानगरपालिका BMC में कुल 227 सीटों पर मुकाबला है और बहुमत के लिए 114 सीटें चाहिए.

8. BMC में पहचान के लिए 13 दस्तावेज मान्य

मतदाताओं को वोट डालने के लिए वोटर आईडी या 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जैसे- आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक आदि दिखाने होंगे.

9. सुरक्षा के कड़े इंतजाम- 25 हजार से ज्यादा पुलिस बल

मुंबई समेत कई शहरों में 25,000+ पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि मतदान और काउंटिंग शांतिपूर्वक हो सके. इसमें ACPs, DCPs, SRPF, QRT, होमगार्ड आदि शामिल हैं.

10. शिवसेना की पहली BMC परीक्षा ‘विभाजन' के बाद

यह चुनाव शिवसेना के 2022 के विभाजन के बाद पहली बार हो रहा है, इसलिए यह पार्टी के लिए अस्तित्व की बड़ी लड़ाई बन गया है.

11. अहम राजनीतिक समीकरणों में बड़े बदलाव

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे वर्षों बाद साथ आए हैं, वहीं NCP के दोनों गुट अलग-अलग रणनीति में जुटे हैं. कांग्रेस ने इस बार मुंबई में VBA के साथ गठबंधन किया है, जबकि नागपुर में अकेले लड़ रही है.

12. चुनावी मैदान में बड़े नेता और स्टार प्रचारक

फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने पूरी ताकत झोंकी, वहीं उद्धव-राज ठाकरे ने मुंबई, ठाणे, नाशिक आदि इलाकों में संयुक्त शक्ति दिखाई. AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, तेलंगाना मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन और तमिलनाडु BJP नेता के. अन्नामलाई भी स्टार कैंपेनर रहे.

13. महिला वोटरों को साधने की कोशिश

महायुति ने BEST बस में महिलाओं को 50% किराया छूट देने का वादा किया, जबकि ठाकरे–MNS गठजोड़ ने ₹1,500 मासिक भत्ता + 700 sq ft तक घरों पर टैक्स माफी का वादा किया है.

14. मुंबई में सीटों का समीकरण दिलचस्प

मुंबई में BJP 137 सीटों पर, शिंदे गुट 90 पर, NCP 94 पर लड़ रही है. उद्धव गुट ने 163, MNS ने 52, कांग्रेस ने 143 और VBA ने 46 उम्मीदवार उतारे हैं.

15. प्रचार भी रहा दिलचस्प

मुंबई के महापौर पद की दौड़ भी प्रचार के केंद्र में रही. भाजपा ने दावा किया कि शिवसेना (UBT) की जीत से मुस्लिम महापौर बन सकता है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने मराठी महापौर होने की बात कही. मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी यह गारंटी दी कि महापौर 'हिंदू और मराठी' होगा.