कौन हैं शिवसेना शिंदे के नेता ओम प्रकाश, जिन्होंने मुस्लिम बहुल मालेगांव नगर पंचायत में धमाकेदार जीत पाई

Maharashtra Nikay Chunav Results 2025 : महाराष्ट्र निकाय चुनाव रिजल्ट की बात करें तो बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की है. महाराष्ट्र में 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायत चुनाव के परिणाम और रुझान का बात करें तो महायुति 217 सीटों पर जीत या बढ़त हासिल कर चुका है, जो तीन चौथाई सीटों के करीब है. जबकि कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट को आपसी फूट का नुकसान चुनाव में उठाना पड़ा है. इसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे गुट को उनके गढ़ रहे कई इलाकों में ही चुनाव हार मिली है.

महायुति

बीजेपी: 118

एनसीपी (अजित पवार) : 37

शिवसेना शिंदे गुट: 62

महाविकास अघाड़ी

कांग्रेस: 33

शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट: 9

एनसीपी (शरद पवार गुट) : 08

अन्य : 23

मालेगांव में बड़ी जीत

महाराष्ट्र के वाशिम इलाके की मालेगांव नगर पंचायत परिषद परिणाम की बात करें तो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के प्रत्याशी ओम प्रकाश खुर्सडे ने इस मुस्लिम बहुल इलाके में नगर अध्यक्ष पद पर बड़ी जीत दर्ज की. यहां महाविकास अघाड़ी को आपसी फूट का नुकसान झेलना पड़ा. इस सीट पर खुद एकनाथ शिंदे चुनाव प्रचार करने आए थे. वाशिम में शिवसेना मंत्री गुलाबराव पाटिल और बीजेपी मंत्री गिरीश महाजन की साख दांव पर थी. मालेगांव बम ब्लॉस्ट केस के बाद से ये क्षेत्र लगातार सुर्खियों में रहा है.

#WATCH | Washim, Maharashtra: Shiv Sena's Om Prakash Khursaday wins Malegaon Nagar Panchayat Election, says, "... This victory belongs to the people who blessed us with their votes. Our leader, Eknath Shinde, came here before the election to attend a meeting. This victory belongs… pic.twitter.com/WJ9BI4jjKz — ANI (@ANI) December 21, 2025

मालेगांव नगर पंचायत सीट पर इस उलटफेर से

कांग्रेस MLA अमित झनक को बड़ा सियासी झटका लगा है. मालेगांव नगर पंचायत उसके हाथ से फिसल गई है. मालेगांव नगर पंचायत के 17 वार्ड में से शिवसेना शिंदे गुट के 7 पार्षद और मेयर जीता है. कांग्रेस के भी 7 पार्षद बने हैं, लेकिन BJP के तीन पार्षदों के साथ एनसीपी शिंदे गुट का बहुमत हो गया है.

अजित पवार गुट की सबसे बड़ी जीत

अजित पवार NCP गुट की दुर्गादेवी इंद्रजीत जगदाले ने दौंड नगर परिषद में महापौर का चुनाव रिकॉर्ड वोटों से जीता. उन्होंने मोनाली वीर को 4891 मतों से हराया. अजित पवार गुट ने अपने चाचा शरद पवार के एनसीपी गुट को कई सीटों पर तगड़ा झटका दिया है. महाराष्ट्र के रायगड जिले में अजित पवार की एनसीपी ने रोहा नगरपालिका परिषद की 20 में से 18 सीटों पर कब्जा जमाया.अजित पवार एनसीपी गुट के शहर अध्यक्ष जय पाटिल ने बारामती नगर परिषद चुनाव में चौथी बार विजय पताका फहराई. बारामती शरद पवार का गढ़ माना जाता है. लेकिन चंद्र नगर और सांगली जिले में एनसीपी शरद पवार गुट को कामयाबी मिली है.

चिपलून नगर परिषद में 1 वोट से जीत

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की चिपलून नगर परिषद में तो चौंकाने वाला परिणाम रहा. यहां बीजेपी प्रत्याशी संदीप भिसे ने महज एक वोट से जीत हासिल की. उद्धव ठाकरे के वर्चस्व रहे रत्नागिरि, सिंधुदर्ग जैसे जिलों में बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट हावी रहा.

