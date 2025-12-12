महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों से पहले हर हाल में होगा गठबंधन, प्रदश BJP अध्यक्ष को यकीन

महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने निर्देश दिया है कि 31 जनवरी से पहले होने वाले महत्वपूर्ण नगर निगम चुनावों से पहले किसी भी कीमत पर गठबंधन किया जाना चाहिए. चव्हाण ने कहा कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका सहित 29 नगर निगमों के चुनाव जनवरी में होने की संभावना है, जबकि जिला परिषद चुनाव में देरी हो सकती है क्योंकि मामला फिलहाल हाईकोर्ट में है.

चव्हाण ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं ने हमें साफ कहा है कि नगर निगम चुनावों से पहले हर हाल में गठबंधन होना चाहिए. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री व शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की है.

उन्होंने बताया कि फडणवीस ने उनसे एक और दौर की बातचीत करने को कहा था, जिसके बाद उन्होंने गुरुवार रात शिंदे के आवास पर उनसे मुलाकात की. उन्होंने आगे कहा कि हमने नगर निगमों में कुछ समितियां बनाई हैं. लेकिन मुंबई या ठाणे में वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव से पहले ही गठबंधन करने का फैसला कर लिया है. अन्य नगर निगमों के लिए गठबंधन का फार्मूला तैयार करने के लिए समिति का गठन भी किया जाएगा.

चव्हाण ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के शीर्ष नेता अमित शाह से मुलाकात की थी ताकि महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों से पहले वहां के राजनीतिक घटनाक्रम और संगठनात्मक मामलों पर चर्चा की जा सके.

शिवसेना और भाजपा सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के घटक दल हैं, जिसमें दूसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) भी शामिल है.