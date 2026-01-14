29 में से 26 नगर निगम में होंगे हमारे महापौर, भविष्य में नहीं चाहिए उद्धव का साथ, फडणवीस की दो टूक

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगामी चुनावों के बीच एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है. उन्होंने साफ किया कि बीजेपी के गठबंधन वाले महायुति को भविष्य में उन्हें कभी भी महाविकास अघाड़ी (MVA) या उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि वे 'दुश्मन' नहीं हैं और भविष्य में साथ बैठकर चाय पी सकते हैं, लेकिन चुनावी मैदान में उनकी राहें अब हमेशा के लिए जुदा हैं.

फडणवीस का वोटर्स को साफ संदेश

फडणवीस ने इस बयान से अपने कार्यकर्ताओं और वोटरों को साफ संदेश दिया है कि अब 'पीछे मुड़कर देखने' की कोई गुंजाइश नहीं है. अब सवाल ये उठ रहा है कि इसका महाराष्ट्र की सियासत पर क्या असर पड़ेगा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भविष्य में गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया है. फडणवीस ने जोर देकर कहा कि उनका गठबंधन अपने दम पर चुनाव जीतने में पूरी तरह सक्षम है. साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी गठबंधन यह चुनाव जीत रहा है.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में फडणवीस ने कहा कि महायुति नगर निगम चुनाव प्रचार में पहले दिन से ही "गंभीर और पेशेवर" तरीके से शामिल हुआ है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सब्जी विक्रेताओं, मध्यम वर्ग के लोगों और वकीलों, यहां तक ​​कि बेघर लोगों समेत आम पृष्ठभूमि से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. उनका कहना है कि कामकाज की वजह से पार्टी को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला.

29 में से 26 नगर निगमों में होंगे हमारे महापौर

फडणवीस ने चुनाव परिणामों पर विश्वास जताते हुए कहा कि महायुति को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और 29 नगर निगमों में से 26 में उसके महापौर होंगे. महाराष्ट्र सीएम ने एमएनएस और उद्धव ठाकरे की जानबूझकर बीएमसी चुनावों के दौरान "मराठी बनाम गैर-मराठी" की राजनीति को हवा देने की कोशिशों की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि इस तरह की विभाजनकारी राजनीति उनकी सरकार के विकासवादी दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है. उन्होंने कहा कि मराठी मेरी भाषा है, इसका विकास होना चाहिए.

वहीं हिंदुत्व को फडणवीस ने बीजेपी की आत्मा बताते हुए कहा कि इसे कभी भी सिर्फ चुनावी नारे के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया. उन्होंने विरोधी दलों से वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुत्व से दूरी बनाने की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें मराठी अस्मिता को गुमराह करने के लिए जनता को जवाब देना होगा. फडणवीस की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब महाराष्ट्र में बीएमसी) समेत 29 नगर निगमों में 15 जनवरी से चुनाव होने जा रहे हैं. वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी.

