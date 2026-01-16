मुंबई BMC चुनाव में 27 सीटों के नतीजे आ गए, BJP-शिवसेना शिंदे का जलवा, नवाब मलिक के भाई हारे, देखें लिस्ट

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन (BMC) चुनावों के नतीजों में कांग्रेस भले ही पीछे चल रही हो लेकिन अपने मजबूत गढ़ धारावी इलाके से पार्टी के कैंडिडेट आशा काले ने जीत दर्ज की है. बीएमसी की 227 सीटों के रुझानों में बीजेपी-शिवसेना एकनाथ शिंदे गठबंधन की बढ़त के बीच पहला चुनाव परिणाम आ गया है. बीएमसी का पहला नतीजा वार्ड 183 से घोषित हो गया है. कांग्रेस की आशा काले ने वार्ड 183 से जीत दर्ज की है। उन्होंने 1,450 मतों से जीत हासिल की. आशा काले ने शिंदे गुट की शिवसेना की वैशाली शेवाले और मनसे की पारिहार काटके को पराजित किया.उधर, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता नवाब मलिक को बीएमसी चुनावों में झटका लगा है. दरअसल, कुर्ला वेस्ट वार्ड से अशरफ आजमी को जीत मिली है और नवाब के भाई कप्तान मलिक चुनाव हार गए हैं.

अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी पीछे!

मुंबई के भायखला के प्रभाग क्रमांक 207 में बीजेपी को बढ़त है. यहां से डॉन अरुण गवली की बेटी योगिता गवली दूसरे नंबर पर चल रही हैं. BJP के उम्मीदवार रोहीदास लोखंडे ने 5,332 मतों के साथ अपनी बढ़त बरकरार रखी है. अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की बेटी और 'अखिल भारतीय सेना' की उम्मीदवार योगिता गवली फिलहाल 4,368 मतों के साथ दूसरे स्थान पर चल रही हैं. दोनों उम्मीदवारों के बीच फिलहाल 964 वोटों का अंतर है.

BMV चुनाव रिजल्ट – जीते नगरसेवक

वॉर्ड 2 – तेजस्वी घोसाळकर (बीजेपी)

वॉर्ड 19 – प्रकाश तवडे (बीजेपी)

वॉर्ड 20 – दीपक तवडे (बीजेपी)

वॉर्ड 32 – गीता भंडारी (शिवसेना – उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)

वॉर्ड 36 – सिद्धार्थ शर्मा (बीजेपी)

वॉर्ड 50 – विक्रम राजपूत (बीजेपी)

वॉर्ड 51 – वर्षा तेंबेलकर (शिवसेना)

वॉर्ड 60 – मेघना काकडे (शिवसेना – यूबीटी)

वॉर्ड 87 – कृष्णा पारकर (बीजेपी)

वॉर्ड 103 – हेतल गाला (बीजेपी)

वॉर्ड 107 – नील किरीट सोमय्या (बीजेपी)

वॉर्ड 123 – सुनील मोरे (शिवसेना – यूबीटी)

वॉर्ड 124 – शकीना शेख (शिवसेना – यूबीटी)

वॉर्ड 135 – नवनाथ बाण (बीजेपी)

वॉर्ड 156 – अश्विनी माटेकर (शिवसेना)

वॉर्ड 157 – आशा तवडे (बीजेपी)

वॉर्ड 163 – शैला लांडे (शिवसेना)

वॉर्ड 165 – अश्रफ आझमी (काँग्रेस)

वॉर्ड 182 – मिलिंद वैद्य (शिवसेना – यूबीटी)

वॉर्ड 183 – आशा काले (काँग्रेस)

वॉर्ड 193 – हेमांगी वर्दीकर

वॉर्ड 201 – इरम सिद्दीकी (अन्य)

वॉर्ड 204 – अनिल कोकीड (शिवसेना)

वॉर्ड 207 – रोहिदास लोखंडे (बीजेपी)

वॉर्ड 214 – अजय पाटील (बीजेपी)

वॉर्ड 215 – संतोष ढोले (बीजेपी)