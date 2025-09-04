6 लोगों को रौंदकर हो गया रफूचक्कर, बीड में तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर की करतूत तो देखिए

महाराष्ट्र के धुले-सोलापुर नेशनल हाईवे पर शनिवार को छह लोगों को कुचले जाने का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है, जो डरा (Beed Accident) देने वाला है. CCTV में दिखाई दे रहा है कि एक कार्गो-कंटेनर ट्रक ने छह लोगों को बेरहमी से कुचलकर तेज रफ्तार में वहां से निकल गया.. यह हादसा नेशनल हाईवे पर 30 अगस्त की सुबह करीब 7 बजे हुआ था.

ये भी पढ़ें-अलीगढ़ की अर्चना ने छत से लगा दी छलांग... बुलेट और 5 लाख पर पति से बवाल, डराने वाला VIDEO

पैदल चल रहे लोगों को ट्रक ने कुचला

छह लोग सड़क के किनारे चल रहे थे तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ़्तार कार्गो-कंटेनर ट्रक ने सभी को तेजी से टक्कर मार दी थी. इस हादसे में चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. मृतकों के नाम आकाश कोआले, दिनेश पवार, विशाल काकड़े, किशोर टावरे, अनिकेत शिंदे और पवन जगताप हैं.सभी की उम्र बीस साल के आसपास है. बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ युवक पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे थे.

कंटेनर चालक के खिलाफ मामला दर्ज, आया CCTV फुटेज

मारे गए लोगों के परिवारों को शक था कि यह हादसा टक्कर मारकर भाग जाने की वजह से हुआ है. इसीलिए उन्होंने बीड ग्रामीण पुलिस स्टेशन में कंटेनर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. पुलिस मामले की जांच कर रही है. एक अधिकारी ने बताया कि कंटेनर ट्रक के चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद ट्रक छह पैदल यात्रियों को रौंदता हुआ निकल गया था. सभी को अस्पताल ले जाया गया था लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

