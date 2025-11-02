हाईवे पर गड्ढा, बाल-बाल बची बाइक सवार की जान, हादसा का वीडियो देख आप भी रह जाएंगे हैरान

सड़क पर मौजूद गड्ढे कई बार हादसों का कारण बन जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो महाराष्‍ट्र के कोल्‍हापुर से सामने आया है. सड़क पर बने एक गड्ढे के कारण कोल्हापुर में पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर एक मोटरसाइकिल पर जा रहे दो लोग हादसे का शिकार हो गए. यह हादसा शिये फाटे के पास कोल्हापुर की दिशा में आते वक्‍त महामार्ग पर मौजूद गड्ढों के कारण हुआ, जिसके कारण मोटरसाइकिल फिसल गई और उस पर सवार दो लोग बीच सड़क पर गिरकर बुरी तरह से घायल हो गए.

एक कार में लगे कैमरे में सड़क दुर्घटना का वीडियो कैद हुआ है. वीडियो में नजर आता है कि आसमान में घने बादल हैं और सड़क बारिश के कारण गीली है. इसी दौरान एक बाइक हाईवे पर दौड़ रही है. एक व्‍यक्ति बाइक चला रहा है और उसके पीछे एक म‍हिला बैठी है. अचानक से बीच सड़क में एक गड्ढे के कारण बाइक का संतुलन खो जाता है.

काफी कोशिश के बावजूद फिसल गई बाइक

वीडियो में नजर आता है कि इसके बावजूद बाइक चला रहा व्‍यक्ति संभालने की काफी कोशिश करता है. हालांकि काफी कोशिशों के बावजूद बाइक फिसल जाती है.

इस दुर्घटना में एक महिला और एक पुरुष घायल हो गए हैं. गनीमत रही कि उस वक्‍त हाईवे पर पीछे से कोई तेज रफ्तार वाहन नहीं आ रहा था.

यह दुर्घटना बताती है कि हाईवे पर गड्ढे किस तरह से हादसों का कारण बन जाते हैं.

साथ ही यह घटना एक बार फिर इस बात की ओर इशारा करती है कि महामार्ग पर गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है.