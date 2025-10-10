विज्ञापन
कोल्हापुर: हॉस्टल में मासूमों पर कहर, बड़े छात्रों ने बेल्ट और बैट से जमकर की पिटाई, पुलिस ने दर्ज किया मामला

कोल्हापुर के तलसांडे स्थित शामराव पाटील कॉलेज के हॉस्टल का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें बेल्‍ट, बैट और लात-घूंसों से मासूम बच्‍चों को कुछ बड़े छात्र पीटते नजर आ रहे हैं.

  • कोल्हापुर के तलसांडे स्थित शामराव पाटील कॉलेज के हॉस्टल में बड़े छात्रों द्वारा बच्चों को बेरहमी से पीटा गया.
  • वीडियो में बच्चों को बेल्ट, बैट और लात-घूंसों से पीटते दिखाया गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
  • घटना के बाद वडगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है.
मुंबई :

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के तलसांडे स्थित एक हॉस्‍टल से बेरहमी का वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में बच्चों को हॉस्टल के कुछ बड़े छात्रों द्वारा बेरहमी से पीटते देखा जा सकता है. मासूम बच्‍चों पर बड़े छात्रों की बेरहमी देखकर कोई भी सिहर उठेगा, जिसमें बच्‍चों को बेल्‍ट, बैट और लात-घूंसों से जमकर पीटा जा रहा है. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है और इसकी इलाके में काफी चर्चा है. हालांकि वीडियो के वायरल होने के बाद अब वडगांव पुलिस स्‍टेशन में मामला दर्ज हुआ है. 

यह वीडियो कोल्हापुर के हटकनंगले तालुका के तलसांडे स्थित शामराव पाटील कॉलेज के हॉस्टल का है. इसमें बेल्‍ट, बैट और लात-घूंसों से मासूम बच्‍चों को कुछ बड़े छात्र पीटते नजर आ रहे हैं. इस दौरान एक बच्‍चा बेल्‍ट लगने की चोट के बाद चीखता नजर आता है. 

अभिभावकों से की गई अपील

छात्रों की बेरहमी से पिटाई के इस वीडियो के ज़रिए अभिभावकों से अपील की जा रही है कि वे तुरंत हॉस्टल जाकर अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और इस गंभीर मामले में स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, जिससे भविष्य में ऐसी अमानवीय घटनाएं न हों. 

दोषियों को हिरासत में लेने की मांग

इस छात्रावास के वीडियो वायरल होने के बाद वडगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. वीडियो वायरल होने के बाद जिले के सामाजिक कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हैं. इस मामले को लेकर वे वडगांव पुलिस स्‍टेशन पहुंचे और पुलिस से इस मामले को गंभीरता से लेने की मांग की. साथ ही उन्‍होंने दोषियों को तुरंत हिरासत में लेने की मांग की है. 

शिक्षा उपनिदेशक को भी सौंपा ज्ञापन  

कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिक्षा उपनिदेशक को भी एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें संबंधित बच्चों से जुड़ी घटना को गंभीरता से लेने और उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई. 
 

