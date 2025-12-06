बीजेपी नेता के बेटे को था डांसर से प्यार, शादी का दबाव और फिर सुसाइड, पूर्व डिप्टी मेयर के फरार बेटे की तलाश

महाराष्‍ट्र के अहिल्यानगर जिले के जामखेड में डांसर दीपाली पाटिल की आत्महत्या मामले में पुलिस ने संदीप गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया है. गायकवाड़ पर पाटिल को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. दीपाली पाटिल ने कथित तौर पर संदीप गायकवाड़ द्वारा शादी के लिए लगातार उत्पीड़न और दबाव बनाए जाने के कारण साई लॉज में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. आरोपी संदीप गायकवाड़ जामखेड़ के एक बीजेपी नेता और पूर्व डिप्‍टी मेयर का बेटा है. इस मामले में पुलिस अब अन्‍य आरोपियों को तलाश रही है. इस मामले में दीपाली की सहेलियों और रिश्तेदारों ने आरोप लगाया था कि संदीप गायकवाड़ और उसके दोस्त दीपाली को कई दिनों से लगातार प्रताड़ित कर रहे थे.

6 लोगों पर आत्‍महत्‍या के लिए उकसाने का आरोप

पुलिस ने इस मामले में संदीप गायकवाड़ समेत कुल छह लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में आईपीसी धारा 306 का मामला दर्ज किया था.मामला दर्ज होने के बाद से ही संदीप गायकवाड़ फरार चल रहा था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.

विधायक रोहित पवार ने भी उठाए थे सवाल

राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के स्थानीय विधायक रोहित पवार ने भी इस घटना को लेकर सवाल उठाए थे और पुलिस से मामले की गहन और निष्पक्ष जांच करने की मांग की थी. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस मामले में कोई अन्य उच्च पदस्थ व्यक्ति भी शामिल है. दीपाली पाटिल ने 23 मार्च 2024 को खर्डा रोड पर स्थित साई लॉज में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.