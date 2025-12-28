विज्ञापन
BMC चुनाव से पहले शिवसैनिकों के सामने उद्धव ने माना- अब अस्तित्व की लड़ाई है

बीएमसी चुनाव: उद्धव का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले- बीजेपी का बुरा अनुभव आपको हो चुका है. कांग्रेस का अनुभव भी हो गया है.

BMC Election 2026 Mumbai: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव से पहले शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ने सेना भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं की अहम बैठक को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि आने वाली लड़ाई सत्ता या समझौते की नहीं, बल्कि शिवसेना के अस्तित्व और निष्ठा की है. उद्धव ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर तीखे हमले किए और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि पार्टी को हर हाल में मजबूती से खड़ा रहना होगा.

बीजेपी और कांग्रेस पर हमला

उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसैनिकों को बीजेपी और कांग्रेस दोनों का अनुभव हो चुका है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने वर्षों तक शिवसेना का गलत इस्तेमाल किया और सत्ता की राजनीति में धोखा दिया. कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर भी उन्होंने निराशा जताई, लेकिन स्वीकार किया कि परिस्थितियों के कारण कठिन फैसले लेने पड़े.

‘अब्दाली या एनाकोंडा को हराना है'

बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए उद्धव ने कहा कि “कुछ भी हो जाए, अब्दाली या एनाकोंडा (बीजेपी) को हराना है, मतलब हराना ही है.” उन्होंने दावा किया कि मुंबई की रक्षा सिर्फ शिवसेना ही कर सकती है और पार्टी ने हमेशा मराठी अस्मिता के लिए संघर्ष किया है.

चुनाव चिन्ह और वफादारी पर अपील

उद्धव ने धनुष-बाण चुनाव चिन्ह छिनने का जिक्र करते हुए कहा कि शिवसेना ने मशाल के साथ भी लड़ाई जारी रखी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि टिकट न मिलने पर भी दल-बदल न करें. उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की सूची उनका अंतिम आदेश होगी और प्राथमिकता हर हाल में वार्ड जीतना है.

MNS के साथ गठबंधन

उद्धव ने बताया कि मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र के हित में शिवसेना (UBT) ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के साथ गठबंधन किया है. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सत्ता से ज्यादा भावनात्मक और वैचारिक है. उन्होंने चेतावनी दी कि शिवसेना को खत्म करने की साजिश दरअसल मुंबई और महाराष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश है.

कांग्रेस की प्रतिक्रिया

उद्धव के बयान के बाद कांग्रेस ने सफाई दी कि मुंबई को लेकर उनका रुख सभी नेताओं से चर्चा के बाद तय हुआ था. कांग्रेस ने कहा कि महाविकास आघाड़ी को तोड़ने का इरादा नहीं था, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या चुनाव लड़ना चाहती थी.

