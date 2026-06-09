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जलगांव सड़क हादसा: खुशियां मातम में बदलीं; कार, बाइक और ST बस की टक्कर में 5 लोगों की मौत

जलगांव के मंगरुल में कार, बाइक और ST बस की टक्कर में 5 लोगों की मौत. सगाई समारोह में जा रहे थे सभी लोग.

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जलगांव सड़क हादसा: खुशियां मातम में बदलीं; कार, बाइक और ST बस की टक्कर में 5 लोगों की मौत
जलगांव में दर्दनाक सड़क हादसा: कार, बाइक और ST बस की टक्कर में 5 लोगों की मौत

Jalgaon Road Accident: महाराष्ट्र के जलगांव जिले में मंगलवार सुबह हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. अमलनेर तालुका के मंगरुल क्षेत्र में कार, मोटरसाइकिल और राज्य परिवहन (ST) बस के बीच जोरदार टक्कर हुई. बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए लोग गुजरात से एक सगाई समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में यह भीषण दुर्घटना हो गई और खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया, जबकि पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंचकर घायलों की मदद में जुट गई. जलगांव से NDTV के लिए मंगेश जोशी की रिपोर्ट.

मंगरुल में हुआ भीषण सड़क हादसा

जलगांव जिले के अमलनेर तालुका अंतर्गत मंगरुल क्षेत्र में सुबह यह बड़ा हादसा हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार, मोटरसाइकिल और राज्य परिवहन की बस के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, जिससे घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई.

5 लोगों की मौके पर मौत

हादसा इतना भीषण था कि पांच लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वाहनों के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने से दुर्घटना की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे थे लोग

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, हादसे का शिकार हुए लोग गुजरात से किसी सगाई समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे थे. लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई और पूरा परिवार हादसे की चपेट में आ गया.

ग्रामीणों ने शुरू किया राहत कार्य

घटना के तुरंत बाद मंगरुल गांव के स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने घायलों को बाहर निकालने और राहत कार्य शुरू करने में अहम भूमिका निभाई.

पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची

सूचना मिलते ही पुलिस और मेडिकल की टीम घटनास्थल पर पहुंची. घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि हादसे की जांच शुरू कर दी गई है.

मृतकों की पहचान में जुटा प्रशासन

प्रशासन द्वारा मृतकों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों से संपर्क किया जा रहा है.

हादसे के कारणों की जांच जारी

पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्राथमिक तौर पर तेज रफ्तार और अचानक टक्कर को हादसे की वजह माना जा रहा है, हालांकि जांच के बाद ही स्पष्ट स्थिति सामने आएगी.

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