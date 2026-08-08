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दिल्ली: तेज रफ्तार मर्सिडीज और नशे में धुत दारोगा का बेटा, अपार्टमेंट के बाहर महिला को रौंदा, VIDEO

नशा और तेज रफ्तार के खतरनाक मेल से जानलेवा हादसे की एक घटना दिल्ली से सामने आई है. नरेला में सुबह-सुबह नशे में धुत मर्सिडीज चालक ने 70 साल की बुजुर्ग महिला जान ले ली.

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नरेला में नशे में धुत SI के बेटे ने मर्सिडीज से बुर्जुग महिला को रौंदा.
NDTV
नई दिल्ली:

Narela Mercedes Accident: दिल्ली में नशे में धुत मर्सिडीज चालक का कहर देखने को मिला है. शनिवार सुबह-सुबह नशे में एक युवक तेज रफ्तार मर्सिडीज चला रहा था. नरेला स्थित हिमालय अपार्टमेंट के बाहर उसने एक के बाद एक कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी. इससे मॉनिंग वॉक पर निकली 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में एक अन्य वाहन चालक भी घायल हो गया. स्थानीय लोगों ने मर्सिडीज चालक को पकड़कर दिल्ली पुलिस के हवाले किया. आरोपी शुभम हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर का बेटा बताया जाता है. वो सोनीपत में पढ़ाई करता है.

हादसे में जान गंवाने वाली महिला उर्मिला देवी का फाइल फोटो, और हादसे के बाद कार सवार.

हादसे में जान गंवाने वाली महिला उर्मिला देवी का फाइल फोटो, और हादसे के बाद कार सवार.



आरोपी युवक की मर्सिडीज से बीयर की एक केन भी मिली

स्थानीय लोगों का आरोप है कि चालक बेहद नशे में और तेज रफ्तार में था. उसकी गाड़ी से बीयर की एक केन भी मिलने की बात सामने आई है. आरोपी की तस्वीर सोशल मीडिया पर तैर रही है. जिसमें उनकी आंखें नशे से लाल लग रही है. आरोपी की पहचान शुभम के रूप में हुई है. आरोपी के पिता हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर बताए जाते हैं.

वहीं हादसे में जान गंवाने वाली महिला की पहचान उर्मिला के रूप में हुई है. वो रोज की तरह सुबह सैर पर निकली थी. लेकिन तेज रफ्तार और नशे के खौफनाक मेल ने उनकी जान ले ली. 

दोस्त की थी मर्सिडीज, सोनीपत से पढ़ाई कर रहा शुभम

बताया जाता है कि मर्सिडीज शुभम के दोस्त की है, जो एक दिन पहले दोस्त से कही जाने के लिए मांगी थी. शुभम को मौके से ही पुलिस ने हिरासत में लिया है. चश्मदीदों के मुताबिक शुभम नशे में था. पुलिस के मुताबिक मेडिकल कराया गया है, अब फाइनल रिपोर्ट का इंतज़ार है. शुभम सोनीपत से पढ़ाई कर रहा है. घटनास्थल से सामने आए वीडियो में आरोपी शुभम मर्सिडीज में नजर आता है.

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