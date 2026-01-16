विज्ञापन
Jalgaon Election Result 2026: जेल से लड़ कर जीते शिंदे गुट के उम्मीदवार, जीत पर फूट-फूट कर रोने लगा परिवार

जलगांव में वार्ड नंबर 4 जीतने वाले पीयूष कोल्हे ने जश्न मनाते हुए कहा कि बहुत से लोगों के हमें नीचे गिराने की कोशिश की, हमें जीत मिली है. हमारे परिवार के तीन लोग चुनाव जीत गए. जैसा कि मेरी मां ने कहा, वोटरों ने ललित कोल्हे के लिए अपना प्यार दिखाया है.

Jalgaon Election Result 2026: एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने जीता चुनाव
जलगांव:

महाराष्ट्र के कोल्हे परिवार के तीन सदस्य ललित कोल्हे, सिंधुताई कोल्हे और पीयूष ललित कोल्हे ने शुक्रवार को जलगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन  (JMC) चुनाव में जीत हासिल की. परिवार के तीन सदस्यों की जीत पर एक अलग ही माहौल घर में देखने को मिला. चुनावी जीत पर परिवार के लोग खुशी से झूमने लगे और आंखों में खुशी के आंसू आ गए. दरअसल शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार ललित कोल्हे ने सितंबर में एक फेक कॉल सेंटर स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार होने के बाद जेल से चुनाव लड़ा था, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के सदस्य रहते हुए, ललित कोल्हे 2018 में जलगांव के मेयर भी रहे थे. इसके बाद, BJP नेता सीमा भोले ने 2018 से 2021 तक मेयर का पद संभाला. 2021 से, शिवसेना की जयश्री महाजन JMC की मेयर हैं.

जलगांव में वार्ड नंबर 4 जीतने वाले पीयूष कोल्हे ने जश्न मनाते हुए कहा, हमारे परिवार के तीन लोग चुनाव जीत गए. जैसा कि मेरी मां ने कहा, वोटरों ने ललित कोल्हे के लिए अपना प्यार दिखाया है. पिछले 15-20 दिनों से लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सच की हमेशा जीत होती है.

"जनता ने सब कुछ मुमकिन कर दिया"

आरोपी ललित कोल्हे की पत्नी सरिता कोल्हे ने कहा लोगों ने वोटों के रूप में हम पर अपना आशीर्वाद बरसाया है.  उन्होंने कहा, जब से ललित कोल्हे गिरफ्तार हुआ है, हमने चप्पल नहीं पहनी है. मैंने कहा था कि उसके वापस आने पर मैं चप्पल पहनूंगी, लेकिन जनता ने सब कुछ मुमकिन कर दिया."

बता दें कि लगभग नौ साल के लंबे गैप के बाद 29 नगर निकायों के लिए चुनाव हुए हैं. शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है. नगर निकायों के 893 वार्डों की 2,869 सीटों के लिए बृहस्पतिवार को मतदान हुआ थे. जिनमें मुंबई की 227 सीटें शामिल हैं. इन 29 नगर निकायों में कुल 15,931 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे.  अभी तक सामने आए रुझानों में 2869 वार्ड में से बीजेपी 1081, शिवसेना शिंदे 293, कांग्रेस 191 वार्डों  में आगे हैं. 

बता दें कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनावों में 52.94 प्रतिशत मतदान हुआ, इससे पहले 2017 में यह 55.53 प्रतिशत रहा था.

