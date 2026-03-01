US-Israel Attacks Iran Live News Updates : इजरायली वायु सेना (IAF) ने 'ऑपरेशन रोरिंग लायन' के तहत तेहरान की अभेद्य मानी जाने वाली किलेबंदी को तिनके की तरह बिखेर दिया. इस सर्जिकल स्ट्राइक की धमक इतनी तेज थी कि इसने दशकों पुराने ईरानी साम्राज्य की नींव हिला दी है. इस सैन्य अभियान का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला परिणाम ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के रूप में सामने आया है. खामेनेई की मौत की पुष्टि के साथ ही ईरान की 'अंतरिम नेतृत्व परिषद' ने अयातुल्ला अराफी को अस्थायी कमान सौंपी है, लेकिन तेहरान की गलियों में अब बदले की आग धधक रही है. ईरान के सैन्य कमांडरों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने सर्वोच्च नेता की शहादत का बदला लेंगे.

इस युद्ध ने तब एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया जब खाड़ी का प्रमुख देश संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी इसमें कूद पड़ा. अब तक संयम बरतने वाले UAE ने इस हमले के बाद कड़ा रुख अपनाते हुए बदले की बात कही है.

US-Israel Attacks Iran News LIVE Updates | इजरायल-ईरान वॉर से जुड़े बड़े अपडेट