US-Israel Attacks Iran Live News Updates : इजरायली वायु सेना (IAF) ने 'ऑपरेशन रोरिंग लायन' के तहत तेहरान की अभेद्य मानी जाने वाली किलेबंदी को तिनके की तरह बिखेर दिया. इस सर्जिकल स्ट्राइक की धमक इतनी तेज थी कि इसने दशकों पुराने ईरानी साम्राज्य की नींव हिला दी है. इस सैन्य अभियान का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला परिणाम ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के रूप में सामने आया है. खामेनेई की मौत की पुष्टि के साथ ही ईरान की 'अंतरिम नेतृत्व परिषद' ने अयातुल्ला अराफी को अस्थायी कमान सौंपी है, लेकिन तेहरान की गलियों में अब बदले की आग धधक रही है. ईरान के सैन्य कमांडरों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने सर्वोच्च नेता की शहादत का बदला लेंगे.
इस युद्ध ने तब एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया जब खाड़ी का प्रमुख देश संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी इसमें कूद पड़ा. अब तक संयम बरतने वाले UAE ने इस हमले के बाद कड़ा रुख अपनाते हुए बदले की बात कही है.
US-Israel Attacks Iran News LIVE Updates | इजरायल-ईरान वॉर से जुड़े बड़े अपडेट
Iran-Israel conflict LIVE : ईरान के हमले में 3 अमेरिकी सैनिक शहीद
पेंटागन के मुताबिक, ईरान के खिलाफ अभियान में 3 अमेरिकी सैनिक शहीद और 5 गंभीर रूप से घायल हुए.
US-Israel Iran War News Live : ईरान ने अमेरिकी विमानवाहक पोत अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी
ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने आज कहा कि उन्होंने खाड़ी में विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला किया, यह हमला अमेरिका और इज़राइल के हमलों के बाद किया गया, जिनमें देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो गई थी.
US-Israel Iran War News Live : अबू धाबी में ईरान ने फिर बड़ा हमला
अबू धाबी में ईरान ने फिर बड़ा हमला किया है. फ्रांस के सैन्य बेस पर ईरान ने हमला बोला है.
Iran-Israel conflict LIVE : ईरान ने गिराया अमेरिकी ड्रोन, जारी किया वीडियो
🔴#BREAKING | ईरान ने गिराया अमेरिकी ड्रोन, जारी किया वीडियो#Iran | #America | #Drone | @RajputAditi | @tabishh_husain pic.twitter.com/qF5IWAhXzg— NDTV India (@ndtvindia) March 1, 2026
Iran-Israel conflict LIVE :अमेरिकी सेना ने ईरान के युद्धपोत पर किया हमला
ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत में अमेरिकी सेना ने ईरान के जमरान-श्रेणी के युद्धपोत पर हमला किया. यह जहाज वर्तमान में चाह बहार घाट पर ओमान की खाड़ी में डूब रहा है. राष्ट्रपति के बयान के अनुसार, ईरान के सशस्त्र बलों, आईआरजीसी और पुलिस के सदस्यों को अपने हथियार डाल देने चाहिए.
सुप्रीम लीडर, 40 कमांडर, एयर डिफेंस सिस्टम, आर्मी चीफ...इजरायल के हमले में ईरान ने अब तक क्या-क्या खोया? | America Israel attacks on iran what iran lost in two day war with israreli army idf
ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों का आज दूसरा दिन है. दो दिन में ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के अलावा 40 टॉप कमांडरों को खो दिया है.
Iran News Today Live Updates : UAE पर ईरान ने 165 बैलिस्टिक मिसाइल और 541 ड्रोनों से अटेक किया
संयुक्त अरब अमीरात की वायु रक्षा ने अब तक 165 बैलिस्टिक मिसाइलों, 2 क्रूज मिसाइलों और 541 ईरानी ड्रोनों का सामना किया है. रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि ईरानी हमले के दूसरे दिन सुबह संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेना और वायु रक्षा बलों ने 20 बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने और 8 मिसाइलों को समुद्र में गिराने में सफलता प्राप्त की, साथ ही 2 क्रूज मिसाइलों और 311 ड्रोनों को भी नष्ट किया. 21 ड्रोन नागरिक ठिकानों पर गिरे, जिससे विभिन्न खतरों से निपटने में संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेना और वायु रक्षा बलों की क्षमता की पुष्टि होती है.
US-Israel Attacks Iran Live: इजरायल के बेत शेमेश शहर पर गिरी ईरान की मिसाइल, 9 की मौत
ईरान की ओर से दागी गई बैलेस्टिक मिसाइलों ने इजरायल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. ताज़ा हमले में इजरायल के बेत शेमेश शहर के एक रिहायशी इलाके पर मिसाइल गिरी है, जिससे वहां भारी तबाही हुई है. 9 लोगों की मौत हुई है औऱ 20 लोग घायल हुए हैं.
US-Israel Attacks Iran LIVE Updates: ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की इजरायल के हमले में मौत
Iran-Israel conflict LIVE : तेहरान पर फिर से नया हमला
इजरायल ने तेहरान पर फिर से नया हमला शुरू की है और कहा कि इसका उद्देश्य ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या के बाद आसमान पर अपना वर्चस्व स्थापित करना है. इस हत्या के बाद इस्लामी गणराज्य 5 दशकों में अपनी सबसे बड़ी चुनौती के बीच अपने नेतृत्व का पुनर्निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहा है.
Iran-Israel conflict LIVE: अब्राहम लिंकन पोत पर चार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला
ईरान ने अमेरिकी नौसेना की ताकत माने जाने वाले विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन (USS Abraham Lincoln) को अपना निशाना बनाया है. रिपोर्टों के अनुसार, ईरान की ओर से इस शक्तिशाली युद्धपोत पर एक साथ चार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं. प्रेस टीवी के हवाले से यह जानकारी आई है.