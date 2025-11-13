महाराष्ट्र: परीक्षा में कम नंबर आने पर छात्रा ने 19वीं मंजिल से छलांग लगाकर की आत्महत्या, वीडियो आया सामने

महाराष्ट्र के कल्याण से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. कहा जा रहा है कि यहां एक 14 साल की छात्रा ने परीक्षा में कम नंबर आने से परेशान होकर इमारत की 19वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस समय छात्रा ने आत्महत्या की है उस दौरान उसके घर में उसकी बड़ी बहन भी मौजूद थी. घटना कल्याण के हाई-प्रोफाइल इमारत रौनक सिटी में हुई है. पुलिस की जांच में पता चला है कि लड़की परीक्षा में कम अंक आने से परेशान थी.

पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. इस घटना को लेकर एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इस फुटेज में दिख रहा है कि किस तरह से लड़की सोसाइटी कैसे सोसाइटी में आत्महत्या करती है. पुलिस फिलहाल शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस इस मामले में पीड़िता के परिजनों से भी पूछताछ कर रही है.