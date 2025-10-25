महाराष्ट्र में 2 साल की बच्ची पर क्यों हुआ हत्या की कोशिश का केस दर्ज? पूरा मामला जानें

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर पटाखे को लेकर हुए झगड़े पर हंगामे-पत्थरबाजी मामले में कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. आरोपियों की लिस्ट में एक 2 साल की बच्ची का नाम भी शामिल है. दरअसल दो दिन पहले पटाखे चलाने को लेकर हुए विवाद में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की गई थी. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने हंगामा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया था. इसमें छोटी बच्ची का नाम भी शामिल है.

आरोपियों की लिस्ट में बच्ची का नाम शामिल

बच्ची का परिवार अब उसके लिए न्याय की मांग कर रहा है. उनका कहना है कि निर्दोष बच्ची का नाम आरोपियों की लिस्ट से हटाया जाए. वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायतकर्ता की सूचना पर केस दर्ज किया गया है. मामले की जांच जारी है. बता दें कि यह पूरी घटना बुधवार आधी रात को कल्याण के पास मोहने इलाके में हुई थी.

पटाखों की दुकान लगाने को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प

बता दें कि ठाणे जिले के कल्याण में दिवाली के मौके पर बुधवार देर रात पटाखों की दुकान लगाने को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया था. इस दौरान हुई हिंसक झड़प में कुछ लोग घायल हो गए और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा था. विवाद पटाके की दुकान लगाने को लेकर हुआ था जो देखते ही देखते हाथापाई और पथराव में तब्दील हो गया. इस दौरान पांच लोग घायल भी हो गए थे.