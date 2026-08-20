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IAS तुकाराम मुंढे ने सेट किया अगला टारगेट, महाराष्ट्र FDA कमिश्नर के निशाने पर अब कौन?

महाराष्ट्र FDA कमिश्नर IAS तुकाराम मुंढे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 'सुरक्षित भोजन, सुरक्षित महाराष्ट्र' अभियान के तहत अगले टारगेट का ऐलान किया. अब खाने के तेल में मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

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IAS तुकाराम मुंढे ने सेट किया अगला टारगेट, महाराष्ट्र FDA कमिश्नर के निशाने पर अब कौन?
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  • महाराष्ट्र के FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने खाने के तेल में मिलावट करने वाले कारोबारियों को निशाने पर लिया है
  • तुकाराम मुंडे ने सुरक्षित भोजन सुरक्षित महाराष्ट्र अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प जाहिर किया है
  • FSSAI द्वारा निर्धारित खाने के तेल की बिक्री और उपयोग के नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है
तेल में मिलावट पाए जाने पर क्या सजा हो सकती है?

महाराष्ट्र कैडर के फायरब्रांड आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे ने अपना अगला टारगेट सेट कर लिया है. अब उनके निशाने पर खाने के तेल में मिलावट करने वाले कारोबारी हैं. यह जानकारी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दी.

महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 'सुरक्षित भोजन, सुरक्षित महाराष्ट्र' अभियान को आगे बढ़ाना है. इसके साथ ही अब हमारा अगला फोकस 'खाने का तेल' होगा. FSSAI ने खाने के तेल की बिक्री और इस्तेमाल के लिए नियम तय किए हैं, लेकिन हमने देखा है कि इन नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है.

IAS तुकाराम मुंढे ने कहा कि हमारे आदेश का पालन उत्पादन से लेकर वितरण और बिक्री तक, हर चरण में करना होगा. नियमों के अनुसार, तेल बनाने वालों के पास लाइसेंस होना बेहद जरूरी है. 

IAS तुकाराम मुंढे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्‍या कहा? जान‍िए खास बातें 

  1. महाराष्‍ट्र में खाने के तेल में मिलावट की तो खैर नहीं, दोषियों को उम्रकैद होगी और 10 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगेगा.
  2. “सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र” अभियान के तहत महाराष्ट्र FDA का अगला सबसे बड़ा फोकस 'खाने का तेल' एडिबल ऑयल.
  3. कच्चे तेल क्रूड ऑयल ढोने वाले टैंकरों में किया जा रहा था 'खाने के तेल' का ट्रांसपोर्ट.
  4. पैकिंग के लिए पुराने टिन के डब्बों का रीयूज और एक ही तेल को बार-बार गर्म करना सबसे खतरनाक.
  5. खराब तेल से कैंसर और हार्ट अटैक का सीधा खतरा, बच्चों की सोचने-समझने की क्षमता पर भी पड़ रहा बुरा असर. 
  6. खुला तेल बिल्कुल न खरीदें, पैकेट का बैच और एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें. 

IAS तुकाराम मुंढे कौन हैं? 

आईएएस तुकाराम मुंढे भारतीय प्रशासन‍िक सेवा के सबसे चर्चित और सबसे ज्‍यादा तबादला झेलने वाले अफसरों में से एक हैं. साल 2005 बैच के आईएएस अध‍िकारी तुकाराम मुंढे अपने 21 साल के सर्विस में 25 बार तबादला झेल चुके हैं.  25 मई 2026 से महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन कमिश्‍नर पद पर सेवाएं दे रहे तुकाराम मुंढे से फूड माफ‍िया खौफ में हैं. ये उनके ख‍िलाफ ताबड़तोड़ एक्‍शन ले रहे हैं. तुकाराम मुंढे महाराष्ट्र के बीड जिले के ताड़सोना गांव के निवासी हैं. किसान परिवार में 3 जून 1975 को जन्मे तुकाराम मुंढे की शुरुआती पढ़ाई जिला परिषद स्कूल से हुई. 
औरंगाबाद से स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की. वर्ष 2004 में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर वे अपने गृह कैडर महाराष्ट्र में ही आईएएस अधिकारी बने. 

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