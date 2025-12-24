देवेंद्र–रविंद्र की सोची समझी रणनीति से कैसे मिली सफलता? भाजपा का अगला लक्ष्य BMC

महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजों ने राज्य की सियासत में एक स्पष्ट संदेश दिया है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इन चुनावों में न केवल सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की, बल्कि संगठनात्मक मजबूती और रणनीतिक परिपक्वता का भी प्रदर्शन किया. इस सफलता के केंद्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण की सोची-समझी चुनावी रणनीति मानी जा रही है.प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद रविंद्र चव्हाण ने चुनाव को सिर्फ मतदान की प्रक्रिया नहीं, बल्कि संगठन की परीक्षा के रूप में देखा. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, चव्हाण ने सबसे पहले जिलास्तर और मंडलस्तर पर संगठनात्मक कमजोरियों की पहचान कर उन्हें दुरुस्त करने पर जोर दिया. उनकी रणनीति के केंद्र में ये बातें प्रमुखता के साथ हैं...
स्थानीय नेतृत्व को प्राथमिकता
उम्मीदवार चयन में स्थानीय स्वीकार्यता, सामाजिक समीकरण और जमीनी पकड़ को महत्व दिया गया।
डोर-टू-डोर माइक्रो मैनेजमेंट
हर नगर परिषद और पंचायत के लिए अलग-अलग चुनावी रणनीति तैयार की गई, जिसमें स्थानीय मुद्दों को केंद्रीय स्थान दिया गया।
संगठनात्मक अनुशासन
बागी नेताओं और गुटबाजी पर सख्ती दिखाई गई, जिससे पार्टी एकजुट नजर आई।
राजनीतिक विस्तार
चुनाव से पहले कई प्रभावशाली स्थानीय और क्षेत्रीय नेताओं को भाजपा में शामिल कराया गया, जिससे विपक्ष कमजोर पड़ा.राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चव्हाण ने संगठन को चुनावी मोड में लाने के बजाय चुनाव को संगठन विस्तार का माध्यम बनाया, जिसका सीधा फायदा नतीजों में दिखा.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन चुनावों में खुद को सीधे मैदान में उतारने के बजाय रणनीतिक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई. उनका फोकस तीन प्रमुख बिंदुओं पर रहा है -
विकास का नैरेटिव:
स्थानीय निकाय चुनावों में राज्य सरकार की योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और शहरी विकास कार्यों को प्रचार का आधार बनाया गया.
महायुति में संतुलन:
सीट शेयरिंग और प्रचार के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया कि सहयोगी दलों को राजनीतिक नुकसान न पहुंचे, जिससे गठबंधन में असंतोष न फैले.
प्रतिद्वंद्वियों को सीमित करना:
जहां सीधा मुकाबला शिवसेना (शिंदे गुट) और राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) से था, वहां भाजपा ने मजबूत उम्मीदवार उतारकर निर्णायक बढ़त बनाई.फडणवीस की राजनीतिक समझ ने भाजपा को आक्रामक होने के साथ-साथ स्थिर और जिम्मेदार सत्ताधारी पार्टी की छवि बनाए रखने में मदद की.इन चुनावों में एक अहम बात यह रही कि देवेंद्र फडणवीस और रविंद्र चव्हाण के बीच स्पष्ट भूमिका विभाजन नजर आया. जहां फडणवीस ने राज्यस्तरीय रणनीति, गठबंधन संतुलन और विकास के मुद्दे संभाले, वहीं चव्हाण ने संगठन, उम्मीदवार और जमीनी अभियान की कमान अपने हाथ में रखी. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यही स्पष्टता भाजपा को अन्य दलों पर बढ़त दिलाने वाला कारक बनी. नगर परिषद और पंचायत चुनावों को भाजपा नेतृत्व ने बीएमसी के लिए टेस्ट रन की तरह लिया.
पार्टी के अंदरखाने की जानकारी के अनुसार
- मुंबई और एमएमआर क्षेत्र में बूथ लेवल डेटा को अपडेट किया गया
- स्थानीय मुद्दों पर सर्वे कराए गए
- युवा और गैर-पारंपरिक मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने की योजना बनाई गई
भाजपा मानती है कि इन चुनावों में मिली सफलता बीएमसी की राह को आसान बना सकती है, हालांकि चुनौती अब भी बड़ी है.इन नतीजों ने न सिर्फ विपक्ष को आत्ममंथन के लिए मजबूर किया है, बल्कि महायुति के भीतर भी नई रणनीतिक चर्चाओं को जन्म दिया है. शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की दूसरी पंक्ति के नेताओं के लिए यह एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश माना जा रहा है.
फिलहाल, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों ने यह साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति में भाजपा संगठित, रणनीतिक और आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है. आने वाले महापालिका चुनावों में देवेंद्र फडणवीस और रविंद्र चव्हाण की यह जोड़ी राज्य की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं