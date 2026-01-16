नवी मुंबई एयरपोर्ट ने बनाया रिकॉर्ड, महज 19 दिन में एक लाख यात्रियों ने किया सफर

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Navi Mumbai International Airport) ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन यानी वाणिज्यिक उड़ान संचालन शुरू होने के महज 19 दिन के भीतर नवी मुंबई एयरपोर्ट ने एक लाख से अधिक यात्रियों को सेवाएं दी. एयरपोर्ट संचालन की जिम्‍मेदारी अदाणी ग्रुप के पास है. एयरपोर्ट मैनेजमेंट संभाल रही कंपनी, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (NMIA) के अनुसार, 12 जनवरी तक इस एयरपोर्ट ने कुल 1,09,917 यात्रियों को संभाला. इनमें नवी मुंबई पहुंचने वाले 55,934 यात्री और यहां से उड़ान भरने वाले यानी फ्लाइट पकड़ने वाले 53,983 यात्री शामिल हैं. बता दें कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्रारंभिक क्षमता दो करोड़ यात्रियों को संभालने की है. इसने पिछले साल 25 दिसंबर से वाणिज्यिक यात्री उड़ान सेवाएं शुरू की थी.

10 जनवरी को बना महारिकॉर्ड

NMIA के मुताबिक, 10 जनवरी सबसे व्यस्त दिन रहा, जब 7,345 यात्रियों ने हवाई अड्डे से प्रस्थान एवं आगमन किया. यात्रियों की यह संख्या इस क्षेत्र से यात्रा की मांग में लगातार वृद्धि को दर्शाती है. कनेक्टिविटी के मामले में दिल्ली, गोवा और बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों की संख्या सबसे ज्‍यादा रही. NMIA ने कहा कि एयरपोर्ट से 22.21 टन माल ढुलाई हुई, जो शुरुआत से ही यात्री एवं माल ढुलाई परिचालनों को एकीकृत रूप से संभालने के एयरपोर्ट के दृष्टिकोण को दर्शाता है.

कुल यात्री: 12 जनवरी तक एयरपोर्ट ने कुल 1,09,917 यात्रियों को संभाला. इसमें से 55,934 आने वाले (Arriving) और 53,983 जाने वाले (Departing) यात्री थे.

सबसे व्यस्त दिन: 10 जनवरी एयरपोर्ट का सबसे व्यस्त दिन रहा, जब एक ही दिन में 7,345 यात्रियों ने यहाँ से यात्रा की.

उड़ानों की संख्या: 25 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच एयरपोर्ट पर कुल 734 उड़ानों का आवागमन (Air Traffic Movements) हुआ, जिसमें 32 जनरल एविएशन (निजी/चार्टर) उड़ानें भी शामिल थीं.

सामान और कार्गो: इस अवधि के दौरान कुल 79,034 बैग्स प्रोसेस किए गए. साथ ही, एयरपोर्ट ने 22.21 टन कार्गो (माल ढुलाई) भी संभाला, जो इसकी माल वहन क्षमता को दर्शाता है.

एयरपोर्ट ऑपरेटर (NMIAL) का कहना है कि यह उपलब्धि इस क्षेत्र में हवाई यात्रा की भारी मांग और यात्रियों के भरोसे को दर्शाती है. आधुनिक बुनियादी ढांचे और बेहतर कार्यकुशलता के साथ एयरपोर्ट अपनी सेवाओं को लगातार बढ़ा रहा है.

