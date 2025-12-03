कोर्ट मैरिज कर दुल्हन बीच रास्ते से फरार! शादी के नाम पर दूल्हे से ऐसे ठगे गए 3 लाख रुपए

महाराष्ट्र के छत्रपती संभाजीनगर शहर से शादी के नाम पर धोखाधड़ी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने सबको चौंका दिया है. एक 29 वर्षीय किसान को शादी के झांसे में फंसाकर उससे तीन लाख रुपये की मोटी रकम ठगी गई और दुल्हन कोर्ट मैरिज के कुछ ही देर बाद बीच रास्ते से फरार हो गई. अहमदनगर जिले के रहने वाले अशोक बांदल (29) जो अपनी शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहे थे, उनकी मुलाकात अरविंद राठौड़ नामक व्यक्ति से हुई. राठौड़ ने अशोक को माया शिंदे नामक लड़की की तस्वीर भेजी और शादी का प्रस्ताव रखा.

शादी की शर्त



अरविंद राठौड़ ने अशोक के सामने शादी के लिए 3 लाख रुपये 'स्त्रीधन' के रूप में देने की शर्त रखी, जिसे अशोक ने जल्द शादी के लिए मान लिया. लड़की को देखने के बाद, दोनों पक्षों में यह डील पक्की हो गई.

कोर्ट मैरिज के बाद दिया गया पूरा पैसा

30 नवंबर को अशोक बांदल और माया शिंदे की शादी छत्रपती संभाजीनगर कोर्ट में हुई. यह विवाह वकील की उपस्थिति में ₹100 के स्टैंप पेपर पर कानूनी रूप से संपन्न हुआ. कोर्ट मैरिज पूरी होते ही, दूल्हे अशोक बांदल ने तय किए गए 3 लाख रुपये दुल्हन की मां सविता शिंदे को सौंप दिए. यह भुगतान ₹1.45 लाख फोन पे के माध्यम से और ₹1.55 लाख नकद में किया गया.

दुल्हन कार से हुई फरार

पैसे हाथ में आते ही ठगों ने अपने प्लान को अंजाम देना शुरू कर दिया. दूल्हा और दुल्हन जब कार से अपने ससुराल (अशोक के घर) के लिए रवाना हुए, तो थोड़ी ही दूर जाकर यह पूरा ड्रामा हुआ. उनकी कार को एक बिना नंबर वाली सफेद कार ने ओवरटेक किया और रुकने के लिए मजबूर किया.

मौका देखते ही दुल्हन माया शिंदे तुरंत उस सफेद कार में बैठी और वह कार कुछ ही पलों में दुल्हन को लेकर फरार हो गई. ठगी का शिकार होने के बाद, पीड़ित किसान अशोक बांदल ने इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज कराया है. पुलिस अब अरविंद राठौड़, माया शिंदे, और सविता शिंदे सहित इस गिरोह की तलाश में जुट गई है.