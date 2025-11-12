DRONE VIDEO: शादी के स्टेज पर दूल्हे को चाकू मारा, ड्रोन कैमरा ने 2 km तक किया हमलावर का पीछा

महाराष्ट्र के अमरावती में एक शादी समारोह सोमवार रात को उस समय दहशत के माहौल में बदल गया, जब स्टेज पर दूल्हे पर चाकू से हमला कर दिया गया. इस नाटकीय घटना में, शादी की वीडियोग्राफी कर रहे एक ड्रोन कैमरे ने न केवल हमले को रिकॉर्ड किया, बल्कि भाग रहे हमलावर का करीब दो किलोमीटर तक पीछा भी किया, जिससे पुलिस को जांच में बेहद महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं.

स्टेज पर दूल्हे पर तीन वार

यह सनसनीखेज घटना सोमवार रात करीब 9:30 बजे बडनेरा रोड स्थित साहिल लॉन में सजल राम समुद्र (22) की शादी के दौरान हुई. आरोपी राघो जितेंद्र बख्शी मंच पर आया और 22 साल के दूल्हे सजल पर चाकू से एक के बाद एक तीन बार वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

ड्रोन बना पुलिस का 'जासूस'

हमले के बाद, आरोपी तुरंत मौके से भाग निकला. इस दौरान, शादी की रिकॉर्डिंग कर रहे ड्रोन ऑपरेटर ने अविश्वसनीय फुर्ती दिखाई. ऑपरेटर ने तुरंत ड्रोन कैमरे को भाग रहे हमलावर का पीछा करने के लिए मोड़ दिया. ड्रोन ने हमलावर को लगभग दो किलोमीटर तक ट्रैक किया. फुटेज में दिखाई देता है कि आरोपी इसके बाद बाइक पर बैठकर एक अन्य व्यक्ति के साथ फरार हो गया.

शादी के मंच पर दूल्हे को चाकू से मारा...ड्रोन कैमरा ने 2KM तक हमलावर का किया पीछा



ड्रोन फुटेज बनी मुख्य सबूत

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्रोन फुटेज को जब्त कर लिया है, जो अब इस मामले में मुख्य सबूत बन गया है. SHO सुनील चौहान ने इस फुटेज को अत्यंत महत्वपूर्ण सबूत बताया है, जिसमें आरोपी का चेहरा और उसके भागने का पूरा रास्ता साफ-साफ दिखाई दे रहा है. पुलिस को उम्मीद है कि इस हाई-क्वालिटी फुटेज के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी जल्द ही हो जाएगी.

हमले की वजह और दूल्हे की हालत

शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह हमला किसी बड़े विवाद का नहीं, बल्कि डीजे पर डांस के दौरान हुए एक मामूली झगड़े का परिणाम था, जिसके बाद आरोपी गुस्से में था. घायल दूल्हे सजल राम समुद्र को तत्काल अमरावती के आरआईएमएस अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों के अनुसार, उनके घाव गहरे हैं, लेकिन समय पर इलाज मिलने से उनकी हालत अब स्थिर है.