कॉफी के पैकेट, महिला कूरियर... मुंबई हवाई अड्डे पर 47 करोड़ की कोकीन जब्‍त

वित्त मंत्रालय के राजस्व खुफिया निदेशालय ने कोलंबो से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची एक महिला यात्री से 4.7 किलोग्राम कोकीन जब्त की है.

कॉफी के पैकेट, महिला कूरियर... मुंबई हवाई अड्डे पर 47 करोड़ की कोकीन जब्‍त
मुंबई हवाई अड्डे पर 47 करोड़ रुपये की 4.7 किलोग्राम कोकीन जब्त
  • कोलंबो से मुंबई आए एक महिला यात्री से 4.7 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग ₹47 करोड़ है
  • कोकीन को कॉफी के पैकेटों के अंदर छिपाकर लाया गया था, जिसे DRI अधिकारियों ने जांच के दौरान पकड़ा
  • ड्रग तस्करी सिंडिकेट के चार अन्य सदस्य भी गिरफ्तार किए गए, जिनमें ड्रग रिसीवर और सपोर्टिंग नेटवर्क शामिल हैं
मुंबई:

भारतीय महिला 'कूरियर' ने बड़ी चलाकी से एक कॉफी के पैकेट में करोड़ों रुपये की ड्रग छिपा कर रखी हुई थी. एयरपोर्ट के बाहर ड्रग की खेप को रिसीव करने के लिए लोग भी पहुंच गए थे. लेकिन महिला एयरपोर्ट से बाहर कोकीन ले जाने में काबयाब नहीं हो सकी. वित्त मंत्रालय के राजस्व खुफिया निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence/DRI) ने कोलंबो से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची एक महिला यात्री से 4.7 किलोग्राम कोकीन जब्त की है, जिसकी अवैध बाजार में कीमत लगभग ₹47 करोड़ आंकी गई है.

कॉफी के पैकेटों के अंदर थी कोकीन

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस नोट के मुताबिक, 'विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, DRI के अधिकारियों ने महिला यात्री के मुंबई पहुंचने के बाद उसे रोक कर उसके सामान की जांच की. जांच के दौरान, कॉफी के पैकेटों के अंदर चालाकी से छिपाए गए एक सफेद पाउडर जैसे पदार्थ के नौ पाउच मिले. एनडीपीएस  फील्ड किट से प्रारंभिक जांच में इस पदार्थ के कोकीन होने की पुष्टि हुई.'

ड्रग्स की खेप लेने हवाई अड्डे पर आया शख्‍स भी गिरफ्तार

इसके बाद DRI के जांचकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क को एक बड़ा झटका देते हुए सिंडिकेट के चार और लोगों को गिरफ्तार किया. इनमें वो व्यक्ति शामिल था, जो ड्रग्स की खेप लेने हवाई अड्डे पर आया था और तीन अन्य जो तस्करी किए गए नशीले पदार्थों के फाइनेंसिंग, लोजिस्टिक्स और वितरण नेटवर्क से जुड़े थे. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सभी पांचों आरोपियों को Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है.

महिलाओं का कूरियर के रूप में इस्तेमाल 

डीआरआई के मुताबिक, हाल में ज़ब्त की गयी कुछ चीजें एक चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर इशारा करती हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट भारतीय महिलाओं का कूरियर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और तस्करी को छिपाने और पहचान से बचने के लिए खाद्य पदार्थों और रोज़मर्रा की चीज़ों में नशीले पदार्थ छिपा कर उसकी तस्करी करने की कोशिश कर रहे हैं. इस मामले में अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के बारे में आगे की जांच जारी है.

