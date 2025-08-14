सीएम फडणवीस ने किया "मुंबई डब्बावाला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सेंटर" का उद्घाटन, डब्बावालों को मिलेगा अपना घर

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में मुंबई डब्बावाला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया है
- डब्बावालों की सेवा विश्वभर में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और शोध संस्थानों द्वारा सराही जाती है
- सरकार डब्बावालों को सम्मानित आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ठोस कदम उठा रही है
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में 'मुंबई डब्बावाला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सेंटर' का उद्घाटन किया. डब्बावालों की अनूठी सेवा के इतिहास, विरासत और कार्यप्रणाली को नई तकनीक की मदद से जन-जन तक पहुंचाने के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई है. बता दें कि शहर में डब्बावाला की शुरुआत महादेव बच्चे ने साल 1890 में की थी. तब से लेकर अब तक मुंबई लोकल के जैसे ही डब्बेवालों की सर्विस शहर के लिए लाइफलाइन बन गई है.
क्या है इस सेंटर में खास
इस केंद्र में, अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी तकनीक के जरिए 'डब्बावालों' की सेवा में एक पूरा दिन जीवंत हो उठता है. दिन की शुरुआत सुबह की प्रार्थना से होती है, फिर साइकिल पर डब्बे को चॉल तक ले जाना, लोकल की आवाज से लेकर सड़क के शोर तक और अंत में संबंधित व्यक्ति तक डब्बे में खाना पहुंचाना. खास बात यह है कि एक ही समय में इतने सारे डब्बे ले जाने के बावजूद, डब्बे उस संबंधित व्यक्ति को ही पहुंचते हैं.
Recognising the Service and Dedication of Mumbai's Dabbawalas!— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 14, 2025
Inaugurated the 'Mumbai Dabbawala International Experience Centre' in Mumbai today, celebrating a landmark moment in the city's unique heritage. The historic Dabbawala Bhavan has been beautifully transformed into a… https://t.co/JCn0iClqAp pic.twitter.com/QsciNyEyYk
डब्बावालों की सर्विस कमाल का प्रबंधन
मुख्यमंत्री फडणवीस ने 'डब्बावाला' परंपरा की प्रशंसा करते हुए कहा कि, 'मानवीय बुद्धिमत्ता से हमने जो प्रबंधन कौशल विकसित किए हैं, वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीक से भी बेहतर है. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से लेकर विभिन्न शोध संस्थानों के अध्ययनों तक, पूरी दुनिया हमें विस्मय से देखती है. विट्ठल का आशीर्वाद और वारी की यह समृद्ध परंपरा हमारे साथ है. इसलिए, हमारा कार्य पीढ़ी-दर-पीढ़ी निर्बाध रूप से जारी है.'
डब्बावालों का जीवन स्तर होगा बेहतर
डब्बावालों को सम्मान और गरिमापूर्ण आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से, 500 वर्ग फुट का सुसज्जित आवास मात्र ₹25,50,000 में उपलब्ध होगा. इस आवास परियोजना में रेलवे स्टेशनों को सीधे जोड़ने वाली बुनियादी सुविधाएं शामिल की जाएंगी, और भविष्य में डब्बावालों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे.
मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी आने वाले समय में नए विचारों के माध्यम से डब्बावालों के कार्य को वैश्विक स्तर पर ले जाने की बात कही. साथ ही उन्होने डब्बावालों के काम की सफलता के लिए प्रयासों को जारी रखने का संकल्प लिया.
