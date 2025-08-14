विज्ञापन
विशेष लिंक

सीएम फडणवीस ने किया "मुंबई डब्बावाला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सेंटर" का उद्घाटन, डब्बावालों को मिलेगा अपना घर

मुख्यमंत्री फडणवीस ने 'डब्बावाला' परंपरा की प्रशंसा करते हुए कहा कि, 'मानवीय बुद्धिमत्ता से हमने जो प्रबंधन कौशल विकसित किए हैं, वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीक से भी बेहतर है.

Read Time: 2 mins
Share
सीएम फडणवीस ने किया "मुंबई डब्बावाला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सेंटर" का उद्घाटन, डब्बावालों को मिलेगा अपना घर
  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में मुंबई डब्बावाला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया है
  • डब्बावालों की सेवा विश्वभर में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और शोध संस्थानों द्वारा सराही जाती है
  • सरकार डब्बावालों को सम्मानित आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ठोस कदम उठा रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में 'मुंबई डब्बावाला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सेंटर' का उद्घाटन किया. डब्बावालों की अनूठी सेवा के इतिहास, विरासत और कार्यप्रणाली को नई तकनीक की मदद से जन-जन तक पहुंचाने के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई है. बता दें कि शहर में डब्बावाला की शुरुआत महादेव बच्चे ने साल 1890 में की थी. तब से लेकर अब तक मुंबई लोकल के जैसे ही डब्बेवालों की सर्विस शहर के लिए लाइफलाइन बन गई है.

क्या है इस सेंटर में खास

इस केंद्र में, अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी तकनीक के जरिए 'डब्बावालों' की सेवा में एक पूरा दिन जीवंत हो उठता है. दिन की शुरुआत सुबह की प्रार्थना से होती है, फिर साइकिल पर डब्बे को चॉल तक ले जाना, लोकल की आवाज से लेकर सड़क के शोर तक और अंत में संबंधित व्यक्ति तक डब्बे में खाना पहुंचाना. खास बात यह है कि एक ही समय में इतने सारे डब्बे ले जाने के बावजूद, डब्बे उस संबंधित व्यक्ति को ही पहुंचते हैं.

डब्बावालों की सर्विस कमाल का प्रबंधन

मुख्यमंत्री फडणवीस ने 'डब्बावाला' परंपरा की प्रशंसा करते हुए कहा कि, 'मानवीय बुद्धिमत्ता से हमने जो प्रबंधन कौशल विकसित किए हैं, वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीक से भी बेहतर है. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से लेकर विभिन्न शोध संस्थानों के अध्ययनों तक, पूरी दुनिया हमें विस्मय से देखती है. विट्ठल का आशीर्वाद और वारी की यह समृद्ध परंपरा हमारे साथ है. इसलिए, हमारा कार्य पीढ़ी-दर-पीढ़ी निर्बाध रूप से जारी है.'

डब्बावालों का जीवन स्तर होगा बेहतर

डब्बावालों को सम्मान और गरिमापूर्ण आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से, 500 वर्ग फुट का सुसज्जित आवास मात्र ₹25,50,000 में उपलब्ध होगा. इस आवास परियोजना में रेलवे स्टेशनों को सीधे जोड़ने वाली बुनियादी सुविधाएं शामिल की जाएंगी, और भविष्य में डब्बावालों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी आने वाले समय में नए विचारों के माध्यम से डब्बावालों के कार्य को वैश्विक स्तर पर ले जाने की बात कही. साथ ही उन्होने डब्बावालों के काम की सफलता के लिए प्रयासों को जारी रखने का संकल्प लिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
CM Fadnavis, Mumbai Dabbawala International Experience Center, Cm Fadnavis Inaugurated Mumbai Dabbawala International Experience Center, Dabbawalas, Dabbawalas Will Get Their Own House
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com