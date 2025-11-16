विज्ञापन
'जो जीता वही सिकंदर', लेकिन सिकंदर जीत कैसे रहा है... बिहार चुनाव परिणाम पर बोले उद्धव ठाकरे

बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने शुक्रवार को बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में 202 सीट जीतकर शानदार वापसी की है. भारतीय जनता पार्टी 89 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. वहीं जनता दल यूनाइटेड ने 85 सीट जीतीं.

  • उद्धव ठाकरे ने बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की सभाओं में बड़ी भीड़ होने के बावजूद उनकी हार पर सवाल उठाए हैं
  • उन्होंने कहा कि ₹10,000 चुनावी फैक्टर हो सकता है लेकिन जनता की रोजाना की तकलीफें असली सच्चाई हैं
  • उद्धव ने चुनाव आयोग की जवाबदेही पर सवाल किया और कहा कि महाराष्ट्र से संबंधित सवालों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा
मुंबई:

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बिहार चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा – ‘जो जीता वही सिकंदर', लेकिन असली बात कोई समझ नहीं पा रहा है कि सिकंदर जीत कैसे रहा है. उद्धव ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव हार रहे थे, तो उनकी सभाओं में इतनी बड़ी भीड़ कैसे आ रही थी? क्या वो एआई से थे?

उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया कि जहां जनता इतनी बड़ी प्रतिक्रिया दे रही है, वे हार रहे हैं और जिनके कार्यक्रमों में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं है, वे जीत रहे हैं. उन्होंने साथ ही कहा कि ₹10,000 भी एक चुनावी फैक्टर है, लेकिन जनता रोज-रोज जो तकलीफ झेल रही है, वही असली सच्चाई है.

उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा है.

वहीं कांग्रेस के अकेले बीएमसी चुनाव लड़ने के सवाल पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे अपने पार्टी के लिए निर्णय ले सकते हैं और हम अपने लिए निर्णय लेंगे. उन्होंने कहा कि वे रीजनल पार्टियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. किसी को उन्हें राष्ट्रगीत याद दिलाना चाहिए - “पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा…”
बता दें कि बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने शुक्रवार को बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में 202 सीट जीतकर शानदार वापसी की है. भारतीय जनता पार्टी 89 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. वहीं जनता दल यूनाइटेड ने 85 सीट जीतीं, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 19 सीट मिलीं.

इधर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद को सिर्फ 25 सीटें ही मिल सकी. वहीं कांग्रेस मात्र 6 सीट पर ही सिमट गई.

