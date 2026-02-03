शीट काटकर निकाला ऑटो ड्राइवर का शव, 2 लोगों की मौके पर मौत... छत्रपती संभाजीनगर में दिल दहला देने वाला हादसा

महाराष्‍ट्र में छत्रपती संभाजीनगर-अहिल्यानगर रोड पर सोमवार देर रात करीब डेढ़ से दो बजे के बीच एक भीषण सड़क हादसा हुआ. अहिल्यानगर की ओर जा रहा यात्रियों से भरा एक ऑटो रिक्शा पलट गया, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गईं. इस दिल दिहला देने वाले एक्‍सीडेंट के वीडियो दिल दहला देने वाले हैं. हादसे के बाद ड्राइवर की बॉडी ऑटो में फंस गई, जिसे काफी मशक्‍कत के बाद बाहर निकाला गया.

ऑटो की शीट काटकर ड्राइवर को निकाला

छत्रपती संभाजीनगर-अहिल्यानगर पर हुई घटना की सूचना मिलते ही पदमपुरा अग्निशमन केंद्र की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. हादसा इतना भयावह था कि ऑटो चालक वाहन के अंदर ही फंसा हुआ था. अग्निशमन दल के जवानों ने रेस्क्यू टूल्स की मदद से ऑटो की शीट काटकर ड्राइवर को बाहर निकाला.

आखिर, कैसे हुआ हादसा?

घायलों को तत्काल निजी वाहन से इलाज के लिए घाटी अस्पताल में भर्ती कराया गया. घाटी अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के बाद दो लोगों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों के नाम रईस हासिम शेख और रुक्मिणी येणगे बताए गए हैं. पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है आखिर हादसे के पीछे की वजह क्‍या है?

इस हादसे में शीतल मोरे और पायल वरदे नामक दो युवतियां गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिनका घाटी अस्पताल में इलाज जारी है. जानकारी के अनुसार, सभी पीड़ित रांजणगांव स्थित शिवनेरी कॉलोनी के निवासी हैं.

