बेंगलुरु में पाइपलाइन चैंबर से मिला छात्र का शव, हादसा या लापरवाही, जांच जारी

बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां लापता चल रहे कक्षा 9 के छात्र का शव कनकपुरा रोड स्थित वाटर बोर्ड के चल रहे निर्माण कार्य स्थल से बरामद हुआ. मृत छात्र की पहचान प्रीतम के रूप में हुई है, जो तीन दिन पहले रहस्यमय परिस्थितियों में घर से लापता हो गया था. परिवार ने उसकी खोजबीन के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसी दौरान 29 जनवरी को कग्गलिपुरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी.

कैसे हुआ खुलासा?

शनिवार को घटनास्थल के पास काम कर रहे स्थानीय लोग और मजदूरों को अचानक एक तेज दुर्गंध महसूस हुई. दुर्गंध का पीछा करते हुए वे पाइपलाइन रोड, कनकपुरा रोड पर वाटर बोर्ड की ओर से चल रही पाइपलाइन बिछाने की परियोजना के एक हिस्से तक पहुंचे.

वहां मौजूद एक कंक्रीट चैंबर के भीतर कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया. नजदीक जाकर देखने पर पता चला कि वह एक किशोर का शव है. मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया.

हत्या या हादसा?

फिलहाल यह जांच की जा रही है कि क्या छात्र दुर्घटनावश खुले चैंबर में गिर गया था या फिर किसी अन्य कारण से उसकी मौत हुई. प्रारंभिक सूचना के अनुसार, चैंबर का ढक्कन किसने और कब खोला यह भी जांच का विषय है. वाटर बोर्ड अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस पहलू की गहराई से जांच की जाएगी.

कग्गलिपुरा पुलिस ने मामले में विभिन्न कोणों से जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लापता होने के तीन दिनों के दौरान छात्र कहां था और किन परिस्थितियों में वह निर्माण स्थल तक पहुंचा. हादसा स्थानीय लोगों के बीच गंभीर चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि निर्माण क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है और सभी संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि छात्र की मौत की असल वजह स्पष्ट हो सके.

