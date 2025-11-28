कमाल ही हो गया! सड़क पर पलटी ट्रक, मदद करना तो दूर बीयर लूटने उमड़ी भीड़, देखें VIDEO

छत्रपति संभाजीनगर के वालुज इलाके में रंजनगांव फाटा पर शुक्रवार को एक ट्रक पलटने के बाद सड़क पर जो नजारा दिखा, वह किसी बॉलीवुड फिल्म के सीन से कम नहीं था. बस इस बार हीरो ट्रक ड्राइवर नहीं, बल्कि बीयर की पेटियां थीं.दरअसल इस हादसे में बीयर से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया. फिर क्या. वहां मौजूद लोगों ने ड्राइवर की मदद करने के बजाय बीयर की बोतल और पेटियां लूटनी शुरू कर दीं.

‘मदद करना तो दूर… लोग बीयर लूटने में ही लगे हैं...'



छत्रपति संभाजीनगर में रंजनगांव फाटा पर बीयर से भरा ट्रक पलट गया, हादसे में घायल ड्राइवर की मदद करने के बजाय राहगीर ट्रक से बीयर के बॉक्स लूटने में जुट गए, लोगों की भीड़ सड़क पर वाहनों को रोककर बीयर की बोतलें और बॉक्स उठाती… pic.twitter.com/86OqBaHJN2 — NDTV India (@ndtvindia) November 28, 2025

मदद को छोड़ लोग बीयर लूटने में लगे

इस एक्सीडेंट के बाद जहां ट्रक का ड्राइवर घायल हो गया और दर्द से कराह रहा था, पर वहां से गुजर रहे लोगों ने एक पल भी उसकी तरफ नहीं देखा. सभी की नजरें सड़क पर बिखरी हुई बीयर की बोतलों पर थी. तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बीयर की लूट में लग हुए हैं.

हादसे वाली जगह पर कुछ ही मिनटों में जश्न जैसा माहौल बन गया. लोग सड़कों पर अपनी गाड़ियां रोक-रोक कर पेटियों को उठा रहे थे. जिसने जो पाया, वह लेकर भागा. कोई बीयर के डिब्बे अपने कपड़ों में छिपा रहा था, तो कोई पूरा का पूरा कार्टन सिर पर उठाकर भाग रहा था.

पुलिस ने भीड़ को किया कंट्रोल

पुलिस के आने तक सड़क पर भारी अफरा-तफरी और जाम लग गया. अधिकारियों को भीड़ को हटाना पड़ा. आखिरकार भीड़ को नियंत्रित किया और घायल ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक ट्रक का माल काफी कम हो चुका था.