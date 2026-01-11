विज्ञापन
विशेष लिंक

उद्धव और राज कोई ब्रांड नहीं, महाराष्ट्र में बालासाहेब ठाकरे ही ब्रांड...NDTV Power Play में विनोद तावड़े

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन में सीटों को लेकर असंतोष है. क्योंकि राज ठाकरे को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला.

Read Time: 3 mins
Share
उद्धव और राज कोई ब्रांड नहीं, महाराष्ट्र में बालासाहेब ठाकरे ही ब्रांड...NDTV Power Play में विनोद तावड़े
  • महाराष्ट्र में BMC चुनाव से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता तावड़े ने कई मुद्दों पर NDTV से खुलकर बात की
  • विनोद तावड़े ने कहा कि ठाकरे परिवार का ब्रांड नहीं बल्कि बालासाहेब ठाकरे ही असली ब्रांड है
  • तावड़े ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन में सीटों को लेकर असंतोष होने की बात कही
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

बीएमसी चुनाव (BMC Election) से पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. एनडीटीवी के विशेष कार्यक्रम ‘बीएमसी पावर प्ले' में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और अजित पवार पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ब्रांड सिर्फ ‘विकास' है, जबकि उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन में असंतोष साफ दिख रहा है.

“ठाकरे ब्रांड नहीं, बालासाहेब ही ब्रांड थे”

इस दौरान विनोद तावड़े ने कहा कि मैं किसी ठाकरे ब्रांड को नहीं मानता . बालासाहेब ठाकरे एक ब्रांड है. उद्धव और राज ठाकरे कोई ब्रांड नहीं हैं. हमारे पास माणिकराव ठाकरे भी हैं, लेकिन ब्रांड तो सिर्फ बालासाहेब थे. बीजेपी का ब्रांड विकास है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया है कि मुंबई का मेयर हिंदू और मराठी होगा. इसके साथ ही तावड़े ने उद्धव और राज ठाकरे को अपना दोस्त बताया और कहा कि मैं उद्धव के साथ खाना भी खाता हूं और चाय भी पीता हूं.

ये भी पढ़ें : BMC Election: 124 करोड़ की दौलत और पार्षद का चुनाव लड़ रहा ये दिग्गज, कोलाबा में फ्लैट और 90 करोड़ की महंगी जमीनें

उद्धव-राज गठबंधन पर तावड़े का तंज

तावड़े ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन में सीटों को लेकर असंतोष है. क्योंकि राज ठाकरे को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला. जिस वजह से दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता निराश हैं क्योंकि दोनों ने अधिक सीटों का दावा किया था. इसका असर वोटिंग पर पड़ेगा. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे सब कुछ नियंत्रित करेंगे और राज ठाकरे का महत्व कम हो जाएगा.

अजित पवार पर टिप्पणी: “प्रेम और युद्ध में सब जायज है”

पिंपरी-चिंचवाड़ में बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर तावड़े ने कहा कि अजित पवार का चुनाव लड़ने का तरीका अलग है. वे स्थानीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं. आरोप चुनावी रणनीति का हिस्सा हैं. प्रेम और युद्ध में सब जायज है. चुनाव जीतने के लिए हर कोई दृढ़ संकल्प के साथ लड़ रहा है.

ये भी पढ़ें : एकनाथ शिंदे, फडणवीस को गिरफ्तार करने की साजिश की पूरी कहानी EXCLUSIVE-स्टिंग, गवाह को धमकी और एक गायब लॉग बुक

बीजेपी की रणनीति और संगठन

तावड़े ने बताया कि बीजेपी का संगठन इस तरह काम करता है कि आम आदमी को पता भी नहीं चलता. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हुए उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है. बीजेपी का ब्रांड विकास है. ठाकरे ब्रांड का बैंड बज चुका है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NDTV Power Play, BMC Election, Vinod Tawde, Uddhav Thackeray, Raj Thackeray
Get App for Better Experience
Install Now