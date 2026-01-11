उद्धव और राज कोई ब्रांड नहीं, महाराष्ट्र में बालासाहेब ठाकरे ही ब्रांड...NDTV Power Play में विनोद तावड़े

बीएमसी चुनाव (BMC Election) से पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. एनडीटीवी के विशेष कार्यक्रम ‘बीएमसी पावर प्ले' में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और अजित पवार पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ब्रांड सिर्फ ‘विकास' है, जबकि उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन में असंतोष साफ दिख रहा है.

“ठाकरे ब्रांड नहीं, बालासाहेब ही ब्रांड थे”

इस दौरान विनोद तावड़े ने कहा कि मैं किसी ठाकरे ब्रांड को नहीं मानता . बालासाहेब ठाकरे एक ब्रांड है. उद्धव और राज ठाकरे कोई ब्रांड नहीं हैं. हमारे पास माणिकराव ठाकरे भी हैं, लेकिन ब्रांड तो सिर्फ बालासाहेब थे. बीजेपी का ब्रांड विकास है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया है कि मुंबई का मेयर हिंदू और मराठी होगा. इसके साथ ही तावड़े ने उद्धव और राज ठाकरे को अपना दोस्त बताया और कहा कि मैं उद्धव के साथ खाना भी खाता हूं और चाय भी पीता हूं.

उद्धव-राज गठबंधन पर तावड़े का तंज

तावड़े ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन में सीटों को लेकर असंतोष है. क्योंकि राज ठाकरे को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला. जिस वजह से दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता निराश हैं क्योंकि दोनों ने अधिक सीटों का दावा किया था. इसका असर वोटिंग पर पड़ेगा. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे सब कुछ नियंत्रित करेंगे और राज ठाकरे का महत्व कम हो जाएगा.

अजित पवार पर टिप्पणी: “प्रेम और युद्ध में सब जायज है”

पिंपरी-चिंचवाड़ में बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर तावड़े ने कहा कि अजित पवार का चुनाव लड़ने का तरीका अलग है. वे स्थानीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं. आरोप चुनावी रणनीति का हिस्सा हैं. प्रेम और युद्ध में सब जायज है. चुनाव जीतने के लिए हर कोई दृढ़ संकल्प के साथ लड़ रहा है.

बीजेपी की रणनीति और संगठन

तावड़े ने बताया कि बीजेपी का संगठन इस तरह काम करता है कि आम आदमी को पता भी नहीं चलता. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हुए उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है. बीजेपी का ब्रांड विकास है. ठाकरे ब्रांड का बैंड बज चुका है.