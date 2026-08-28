विज्ञापन
विशेष लिंक

सैफ अली खान पर चाकू से हमले का आरोपी बांग्लादेशी नागरिक जुर्म कबूलने को तैयार

बांग्लादेशी घुसपैठिये ने 16 जनवरी 2025 को बांद्रा में 12वीं मंजिल के अपने अपार्टमेंट के अंदर सैफ अली खान पर चाकू से कई बार हमला किया था. इसके बाद अभिनेता की लीलावती अस्पताल में आपातकालीन सर्जरी की गई थी.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
सैफ अली खान पर चाकू से हमले का आरोपी बांग्लादेशी नागरिक जुर्म कबूलने को तैयार
  • जनवरी 2025 में सैफ अली खान के घर पर चाकू से हमला करने वाले बांग्लादेशी नागरिक ने जुर्म कबूल करने की बात कही है
  • आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम न्यायिक हिरासत में है और अदालत में अपनी सजा में नरमी की मांग की है
  • घटना में सैफ अली खान को गंभीर चोटें आईं थी, उनकी लीलावती अस्पताल में सर्जरी हुई थी
क्या जुर्म कबूल करने से आरोपी की सजा कम हो जाएगी?
मुंबई:

अभिनेता सैफ अली खान पर जनवरी 2025 में बांद्रा स्थित उनके आवास पर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक ने इस मामले में कोर्ट में अपना जुर्म कबूल करने की इच्छा जताई. घटना के दो दिन बाद गिरफ्तार मोहम्मद शरीफुल इस्लाम फिलहाल न्यायिक हिरासत में है.

शरीफुल के वकील विपुल दुशिंग ने बताया कि उसने अदालत में एक आवेदन दायर कर अपना जुर्म कबूल करने की इच्छा जताई है और नरमी बरतने का अनुरोध किया है. इसके बाद अदालत ने इस मामले में अभियोजन पक्ष से जवाब दाखिल करने को कहा और सुनवाई 11 सितंबर तक स्थगित कर दी.

इस महीने की शुरुआत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी पी देशमुख ने शरीफुल इस्लाम के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिससे मामले में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया था.

Latest and Breaking News on NDTV

शरीफुल इस्लाम पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत ‘घातक हथियार के इस्तेमाल के साथ लूट', गंभीर चोट पहुंचाने और घर में अनधिकृत प्रवेश के आरोप लगाए गए हैं. उस पर विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियमों की संबंधित धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं.

एक घुसपैठिये ने 16 जनवरी 2025 को बांद्रा में 12वीं मंजिल के अपने अपार्टमेंट के अंदर सैफ अली खान पर चाकू से कई बार हमला किया था. अभिनेता की लीलावती अस्पताल में आपातकालीन सर्जरी की गई थी और पांच दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Saif Ali Khan, Saif Ali Khan Attack, Saif Ali Khan Attack Accused
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com