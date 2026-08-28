सैफ अली खान पर चाकू से हमले का आरोपी बांग्लादेशी नागरिक जुर्म कबूलने को तैयार

अभिनेता सैफ अली खान पर जनवरी 2025 में बांद्रा स्थित उनके आवास पर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक ने इस मामले में कोर्ट में अपना जुर्म कबूल करने की इच्छा जताई. घटना के दो दिन बाद गिरफ्तार मोहम्मद शरीफुल इस्लाम फिलहाल न्यायिक हिरासत में है.

शरीफुल के वकील विपुल दुशिंग ने बताया कि उसने अदालत में एक आवेदन दायर कर अपना जुर्म कबूल करने की इच्छा जताई है और नरमी बरतने का अनुरोध किया है. इसके बाद अदालत ने इस मामले में अभियोजन पक्ष से जवाब दाखिल करने को कहा और सुनवाई 11 सितंबर तक स्थगित कर दी.

इस महीने की शुरुआत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी पी देशमुख ने शरीफुल इस्लाम के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिससे मामले में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया था.

शरीफुल इस्लाम पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत ‘घातक हथियार के इस्तेमाल के साथ लूट', गंभीर चोट पहुंचाने और घर में अनधिकृत प्रवेश के आरोप लगाए गए हैं. उस पर विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियमों की संबंधित धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं.

एक घुसपैठिये ने 16 जनवरी 2025 को बांद्रा में 12वीं मंजिल के अपने अपार्टमेंट के अंदर सैफ अली खान पर चाकू से कई बार हमला किया था. अभिनेता की लीलावती अस्पताल में आपातकालीन सर्जरी की गई थी और पांच दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी.