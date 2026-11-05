एंटीलिया केस में सचिन वाझे को झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द की जमानत

एंटीलिया विस्फोटक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए सचिन वाझे को मिली जमानत रद्द कर दी है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने विशेष एनआईए अदालत के जमानत आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

पहले ही लग चुकी थी जमानत पर रोक

एनआईए की अपील पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पहले ही जमानत आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी. इसके बाद मामले में दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत दलीलें पेश की गईं. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने विशेष अदालत के फैसले को खारिज कर दिया.

जेल में ही रहेंगे सचिन वाझे

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सचिन वाझे को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. अदालत ने एनआईए की उस दलील को स्वीकार किया जिसमें जमानत दिए जाने के फैसले पर आपत्ति जताई गई थी.

विस्तृत आदेश का इंतजार

मामले में हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश अभी जारी नहीं हुआ है. आदेश सामने आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि अदालत ने जमानत रद्द करने के पीछे कौन-कौन से कानूनी आधार और टिप्पणियां दर्ज की हैं.

एंटीलिया केस फिर चर्चा में

मुंबई के चर्चित एंटीलिया विस्फोटक मामले में सचिन वाझे का नाम सामने आने के बाद यह मामला देशभर में सुर्खियों में रहा था. अब बॉम्बे हाईकोर्ट के नए फैसले के बाद यह केस एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

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