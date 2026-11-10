छठ पूजा के लिए गिरगांव चौपाटी पर नहीं मिली अनुमति, बॉम्बे हाईकोर्ट ने वैकल्पिक स्थल देने से भी किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर 15 और 16 नवंबर को छठ पूजा आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. मिथिला छठ पूजा संघ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे सार्वजनिक व्यवस्था और लागू नियमों के दायरे में ही प्रयोग किया जा सकता है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं और निर्धारित शर्तों की अनदेखी नहीं की जा सकती.

छठ पूजा के लिए मांगी गई थी अनुमति

NDTV को प्राप्त जानकारी के मुताबिक मिथिला छठ पूजा संघ ने गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा आयोजन के लिए मंच बनाने और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की अनुमति की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था. मामले की सुनवाई जस्टिस अद्वैत एम. सेठना और जस्टिस रणजीतसिंह राजा भोसले की अवकाशकालीन बेंच के समक्ष हुई. याचिकाकर्ता ने अदालत से तत्काल राहत देने का अनुरोध किया था ताकि 15 और 16 नवंबर को छठ पूजा का आयोजन किया जा सके.

धार्मिक स्वतंत्रता पर कोर्ट की अहम टिप्पणी

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है. बेंच ने कहा कि यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य से जुड़ी शर्तों के अधीन है. अदालत ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर सार्वजनिक नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

पुलिस ने बताई अनुमति न देने की वजह

पुलिस की ओर से अदालत को बताया गया कि हाईकोर्ट के पूर्व निर्देशों के अनुसार गिरगांव चौपाटी पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की निगरानी एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति करती है. पुलिस द्वारा जारी अस्वीकृति पत्र में कहा गया था कि निर्धारित शर्तों के तहत केवल गणेशोत्सव, नवरात्र, रामलीला, कृष्णलीला और क्रिसमस जैसे आयोजनों की अनुमति है. अन्य कार्यक्रमों के लिए संबंधित विभागों और सक्षम प्राधिकरणों से विशेष अनुमति लेना आवश्यक होता है.

सीएम ऑफिस में पेंडिंग है आवेदन

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि उन्होंने 7 अक्टूबर को महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय में भी अनुमति के लिए आवेदन दिया था. हालांकि उस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या निगरानी समिति से अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी की गई थी. इस पर याचिकाकर्ता पक्ष अदालत को संतोषजनक जवाब नहीं दे सका.

वैकल्पिक स्थान देने से भी किया इनकार

हाईकोर्ट ने छठ पूजा के लिए किसी वैकल्पिक स्थान का निर्देश देने की मांग भी स्वीकार नहीं की. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपाय अपना सकते हैं. साथ ही अदालत ने 21 जून 2018 के अपने अंतरिम आदेश का उल्लेख किया, जिसमें गिरगांव चौपाटी पर आयोजनों के लिए 300×150 वर्ग फुट क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई थी. अदालत ने मामले को दिवाली अवकाश के बाद उपयुक्त समय पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. इससे पहले छठ पूजा को लेकर तत्काल राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे याचिकाकर्ताओं को झटका लगा है.

यह भी पढ़ें : छठ पूजा पर दिल्ली से पटना के लिए वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, देखें कितनी सीटें, किराया और टाइम शेड्यूल