महाराष्ट्र के बीड जिले से हृदय को झकझोर कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर एक पारिवारिक विवाद के चलते एक पिता ने अपनी तीन साल की बेटी को कथित तौर पर फंदे से लटका दिया और उसके बाद खुद ने भी आत्‍महत्‍या कर ली. पुलिस ने यह जानकारी दी है. पुलिस के अनुसार, व्यक्ति का शव मंगलवार को इमामपुर गांव में मिला था, जबकि नाबालिग बेटी का शव गुरुवार सुबह वहां से करीब 12 किलोमीटर दूर मिला.

बीड ग्रामीण पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘जयराम बोराडे नामक व्यक्ति दो दिन पहले अपनी तीन वर्षीय बेटी के साथ घर से निकला था. उसी दिन उसका शव फांसी के फंदे से लटका मिला था और बच्ची की तलाश शुरू की गई.''

नाबालिग का शव पेड़ से लटका मिला शव

उन्होंने कहा, "नाबालिग लड़की का शव गुरुवार सुबह एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया. बच्ची का शव उस स्थान से 12 किलोमीटर दूर मिला जहां उसके पिता मृत मिले थे.''

पारिवारिक विवाद हो सकता है कारण: पुलिस

एक अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि व्यक्ति ने पहले अपनी बेटी को फांसी के फंदे से लटकाया और फिर उसने खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी.

पुलिस के अनुसार, घटना के पीछे का कारण पारिवारिक विवाद हो सकता है.