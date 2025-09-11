विज्ञापन
आखिर क्‍यों?... बेटी की हत्‍या करने के बाद पिता ने भी फांसी लगाकर की आत्‍महत्‍या

महाराष्‍ट्र के बीड ग्रामीण पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि जयराम बोराडे नामक व्यक्ति दो दिन पहले अपनी तीन वर्षीय बेटी के साथ घर से निकला था. उसी दिन उसका शव फांसी के फंदे से लटका मिला था और बच्ची की तलाश शुरू की गई.

आखिर क्‍यों?... बेटी की हत्‍या करने के बाद पिता ने भी फांसी लगाकर की आत्‍महत्‍या
व्यक्ति का शव इमामपुर गांव में मिला था, जबकि नाबालिग बेटी का शव 12 किमी दूर मिला. (प्रतीकात्‍मक फोटो)
  • महाराष्‍ट्र के बीड जिले के इमामपुर गांव में एक पिता ने तीन वर्षीय बेटी को फांसी लगाकर मौत के घाट उतार दिया.
  • नाबालिग बच्ची का शव पिता के शव मिलने से करीब बारह किलोमीटर दूर एक पेड़ से लटका हुआ मिला था.
  • पुलिस ने बताया कि पिता और बेटी दोनों के शव फंदे से लटके हुए पाए गए थे. इस मामले में जांच की जा रही है.
छत्रपति संभाजीनगर:

महाराष्ट्र के बीड जिले से हृदय को झकझोर कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर एक पारिवारिक विवाद के चलते एक पिता ने अपनी तीन साल की बेटी को कथित तौर पर फंदे से लटका दिया और उसके बाद खुद ने भी आत्‍महत्‍या कर ली. पुलिस ने यह जानकारी दी है. पुलिस के अनुसार, व्यक्ति का शव मंगलवार को इमामपुर गांव में मिला था, जबकि नाबालिग बेटी का शव गुरुवार सुबह वहां से करीब 12 किलोमीटर दूर मिला.

बीड ग्रामीण पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘जयराम बोराडे नामक व्यक्ति दो दिन पहले अपनी तीन वर्षीय बेटी के साथ घर से निकला था. उसी दिन उसका शव फांसी के फंदे से लटका मिला था और बच्ची की तलाश शुरू की गई.''

नाबालिग का शव पेड़ से लटका मिला शव

उन्होंने कहा, "नाबालिग लड़की का शव गुरुवार सुबह एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया. बच्ची का शव उस स्थान से 12 किलोमीटर दूर मिला जहां उसके पिता मृत मिले थे.''

पारिवारिक विवाद हो सकता है कारण: पुलिस

एक अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि व्यक्ति ने पहले अपनी बेटी को फांसी के फंदे से लटकाया और फिर उसने खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी.

पुलिस के अनुसार, घटना के पीछे का कारण पारिवारिक विवाद हो सकता है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

Maharashtra, Father Daughter Death, Beed Police
