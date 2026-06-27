इंस्टाग्राम रील देख मुंबई के अक्सा बीच घूमने पहुंचा 17 साल का माजिद, समुद्र में डूबा

आग और पानी से कभी नहीं खेलना चाहिए, ये कहावत तो कई बार सुनी ही होगी. मुंबई के अक्सा बीच का भयावह वीडियो देख आप भी यही कहेंगे. दरअसल एक 17 साल का लड़का बीच समुद्र में तेज लहरों के बीच डूब गया. माजिद खान ने मलाड हिडन बीच की एक रील इंस्टाग्राम रील देखी थी. उसे देखवने के बाद उसकी भी बीच पर जाने की इच्छा हुई.

समुद्र में डूबा 17 साल का लड़का

यह हादसा हमला नेवल बेस और शीतला देवी मंदिर के बीच हुआ. 17 साल का लड़का इंस्टा रील में बीच की खूबसूरती देखकर शुक्रवार शाम को वहां घूमने गया था और अचानक वह डूब गया. शाम करीब 3:53 बजे दमकल विभाग को इस घटना की सूचना मिली. फायर ब्रिगेड, पुलिस, 108 एम्बुलेंस और नौसेना की टीम ने वहां पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. लड़के की तलाश अब तक जारी है.

इंस्टाग्राम रील देखकर अक्सा बीच घूमने गया था

माजिद के दोस्तों और परिजनों का दावा है कि इंस्टाग्राम पर "मलाड हिडन बीच" की रील देखकर वह उस जगह पर गया था. वहीं MNS नेता दिनेश साल्वी ने सर्च ऑपरेशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि डूबते लड़के को बचाने में देरी की गई. उन्होंने कहा कि बचाव कार्य के लिए गई एक नाव भी पानी में डूब गई थी. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है.

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