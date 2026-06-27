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भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेन बनी म्यूजिक कॉन्सर्ट, अंकल का गाना सुन मुस्कुरा उठे यात्री, वीडियो वायरल

मुंबई लोकल ट्रेन में एक शख्स का फिल्म 'दीवार' का गाना गाते वीडियो वायरल हो रहा है. कोच में मौजूद सहयात्रियों ने भी शख्स के साथ सुर मिला रहे हैं. वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया, कमेंट में लोगों ने खूब प्यार लुटाया.

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भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेन बनी म्यूजिक कॉन्सर्ट, अंकल का गाना सुन मुस्कुरा उठे यात्री, वीडियो वायरल
मुंबई लोकल ट्रेन में एक शख्स ने फिल्म 'दीवार' का गाया गाना
सोशल मीडिया

सोशल मीडिया पर मुंबई लोकल ट्रेन का एक दिल छू लेने वाला वीडियो इन दिनों लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है. रोजाना की भागदौड़ और भीड़भाड़ के बीच एक यात्री ने ऐसा माहौल बना दिया कि पूरा कोच संगीत से गूंज उठा. वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि सफर में ऐसे पल हर किसी का दिन बना सकते हैं. इस वायरल वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

लोकल ट्रेन में गूंजा फिल्म 'दीवार' का मशहूर गाना

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स पूरे दिल से फिल्म 'दीवार' का मशहूर गाना 'कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है...' गा रहे हैं. उनकी आवाज सुनकर कोच में मौजूद दूसरे यात्री भी उनका साथ देने लगते हैं. देखते ही देखते पूरे कोच छोटे से म्यूजिकल कॉन्सर्ट में बदल गया.

यात्रियों ने भी दिया भरपूर साथ

वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कई यात्री गाने का आनंद लेते हुए शख्स के साथ सुर मिलाते हैं. किसी के चेहरे पर मुस्कान है तो कोई मोबाइल से इस खूबसूरत पल को रिकॉर्ड करता दिखाई दे रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर bihari_blogger_mumbai नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को अब तक 656 से ज्यादा व्यूज और 52 लाइक्स मिल चुके हैं. लगातार लोग इसे शेयर भी कर रहे हैं.

कमेंट में लोगों ने लुटाया प्यार

वीडियो पर यूजर्स जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि ऐसे सफर यादगार बन जाते हैं. कुछ ने शख्स की आवाज की तारीफ की, तो कई यूजर्स ने कहा कि मुंबई लोकल सिर्फ सफर नहीं, बल्कि रोज नई कहानियों और खूबसूरत पलों का भी नाम है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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