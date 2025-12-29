मध्य प्रदेश में चादर की तरह फोल्ड हो गई सड़क, लोगों ने पकड़ लिया माथा, सांसद ने उठाया मुद्दा तो शुरू हुई जांच

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. यहां एक गांव में ग्रामीणों ने मरम्मत सड़क को कागज की तरह फोल्ड कर इसका वीडियो वायरल कर दिया. घटिया निर्माण का मामला सामने आने पर सांसद अनिल फिरोजिया ने दिशा की बैठक में मुद्दा उठाया तो जिला पंचायत सीईओ ने रविवार को जांच के आदेश दे दिए.

मामला बड़नगर तहसील स्थित ग्राम पीपलू और ग्राम दोतरू मार्ग स्थित प्रधानमंत्री मार्ग की मरम्मत का है. यहां करीब 8 साल पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मार्ग बनाई गई थी. हालांकि सड़क जर्जर होने पर हाल ही में इसे मरम्मत कर नया बनाया गया, लेकिन निर्माण इतना घटिया हुआ की ग्रामीणों ने सड़क को हाथ से ही फोल्ड कर दिया. इतना ही नहीं इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया.

जानकारी मिलते ही सांसद फिरोजिया ने जिला विकास व समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को निर्माण की जांच कर ठेकेदार पर कार्रवाई करने के लिए कहा.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई इस नई सड़क का ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर नई बनी सड़क दिखाई... फिर उसे हाथों से कागज की तरह उखाड़ते हुए सवाल किया कि जिम्मेदार बताए कि इस सड़क पर वाहन चले तो क्या होगा? ग्रामीणों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

जिला पंचायत सीईओ श्रेयांस कूमट ने सड़क की गुणवत्ता की जांच के लिए रविवार को समिति का गठन कर दिया. इस समिति में अंजली धाकड, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, नितिन करोडे, प्रबंधक, एमपीआरडीसी प्रफुल्ल जैन, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग को शामिल किया गया है. साथ ही जिला पंचायत सीईओ ने निर्देश दिए कि सड़क के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच का प्रतिवेदन तीन दिन में प्रस्तुत करें.

