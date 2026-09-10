तंत्र क्रिया से पति की शराब छुड़ाने का दिया झांसा, पत्नी का 10 महीने तक तांत्रिक ने किया दुष्कर्म; आरोपी गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पति की शराब की लत छुड़ाने के लिए तांत्रिक के पास जाना एक विवाहिता को भारी पड़ गया. आरोप है कि तांत्रिक ने तंत्र-मंत्र के नाम पर महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया और फिर बदनाम करने की धमकी देकर 10 महीने तक शोषण करता रहा. परेशान महिला ने हिम्मत जुटाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, मामला ग्वालियर थाना क्षेत्र का है. पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि करीब एक साल पहले वह पति की शराब छुड़ाने एक मंदिर गई थी. वहां उसे कमल राठौर उर्फ पटेल मिला.

आरोपी ने खुद को तांत्रिक बताया और शराब छुड़ाने के नाम पर कई बार भभूती देकर महिला से पहचान बढ़ा ली और उसके घर आने-जाने लगा.

कब शुरू हुआ मामला

पीड़िता के अनुसार, अक्टूबर 2025 में आरोपी दोपहर के समय उसके घर आया और तंत्र-मंत्र किया हुआ बताकर प्रसाद के रूप में लड्डू दिया. लड्डू खाने के बाद वह बेहोश हो गई और आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

घटना के बाद आरोपी ने उसे धमकाया कि अगर किसी को बताया तो वह उसे बदनाम कर देगा और उसके पति को जान से मार देगा. डर के कारण महिला चुप रही और आरोपी इसका फायदा उठाकर लगातार उसका शोषण करता रहा.

अगस्त तक करता रहा दुष्कर्म

पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने आखिरी बार 8 अगस्त 2026 को उसके साथ दुष्कर्म किया. आखिरकार उसकी प्रताड़ना से परेशान होकर 6 सितंबर को उसने हिम्मत कर अपनी सहेली और पति को पूरी बात बताई और थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

CSP कृष्ण पाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी कमल राठौर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसे जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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