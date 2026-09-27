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ग्वालियर: स्नैपचैट से 12वीं की छात्रा से दोस्ती, मिलने के बहाने होटल मे बुलाकर किया दुष्कर्म; आरोपी फरार

एमपी के ग्वालियर में 12वीं की एक छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी ने पीड़िता को मिलने के बहाने बुलाया था लेकिन फिर होटल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

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ग्वालियर: स्नैपचैट से 12वीं की छात्रा से दोस्ती, मिलने के बहाने होटल मे बुलाकर किया दुष्कर्म; आरोपी फरार
छात्रा से दुष्कर्म करने वाला आरोपी फरार है. (सांकेतिक तस्वीर)
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ग्वालियर:

मध्य प्रदेश के ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र से एक नाबालिग छात्रा से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि स्नैपचैट पर हुई दोस्ती के बाद एक युवक ने छात्रा को मिलने के बहाने होटल में बुलाकर उसके साथ गलत हरकत की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी फिलहाल फरार है.

जानकारी के मुताबिक पीड़िता समाधिया कॉलोनी की रहने वाली है और 12वीं में पढ़ती है. उसकी करीब एक साल पहले स्नैपचैट के जरिए कृष्णा खाटवानी नाम के युवक से पहचान हुई थी. दोनों के बीच बातचीत होती थी.

पीड़िता के अनुसार 22 सितंबर को आरोपी ने उसे मिलने के लिए राजीव प्लाजा के सामने स्थित एक होटल में बुलाया. वह शाम करीब 5:15 बजे कोचिंग जाने की बात कहकर घर से निकली थी. आरोप है कि आरोपी उसे होटल के एक कमरे में ले गया और डरा-धमका कर वारदात को अंजाम दिया.

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घटना के बाद छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी. शुरू में बदनामी के डर से शिकायत नहीं की गई थी, लेकिन बाद में 24 सितंबर को परिजनों के साथ इंदरगंज थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपी की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है.

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